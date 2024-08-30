12星座愛你到骨子裡的表現　巨蟹全天候關心不打烊

▲牡羊24小時都想見到心愛的他。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

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喜歡一個人，就算不說出口，舉動中一定也會暗示著對方的喜歡。《星座好朋友》為大家整理出當12星座有這4種表現，代表他已經愛你到骨子裡了，一起參考看看。

無時無刻都想見你

代表星座：牡羊座、獅子座、射手座

火象星座這麼熱情的類型，喜歡一個人的時候，一定會主動的拚命去找你，想見你並不一定得要有理由，只要你在哪他們就想出現在那，彷彿整個世界都繞著你轉。所以當他們愛你愛到失控的話，就絕對無法隱藏這樣的表現，無時無刻都想見到你，想跟你待在一起，就是他們愛上你的最佳證據。

總是對你過度關心

代表星座：巨蟹座、雙魚座、天蠍座

水象星座屬於愛在心裡口難開類型，他們總是希望可以默默的對你好，即使你不知道他們的心意也沒關係。如果他常常關心你吃飽沒、夏天時擔心你會不會熱、生病的時候他們比你還更加擔心，如果你身邊有這樣的水象星座，可千萬不要懷疑他們的心意，平常不怎麼懂得表示的他們，突然有了這樣的表現，一定是已經喜歡到了無法控制的地步。

▲愛好自由的天秤願意時刻陪著對方。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

願意也喜歡花時間跟你相處

代表星座：金牛座、處女座、魔羯座

土象星座都是屬於那種只花時間在重要的事身上的人，如果他們總是願意花時間跟你相處，有時候不一定是刻意安排好的約會，也可能是彼此忙完之後抽空見面，就是想跟你待在一起，也代表著你對他們來說是非常重要的。

願意陪你做任何你想做的事

代表星座：雙子座、水瓶座、天秤座

風象星座都是比較自由、自我的，他們喜歡隨著自己的想法，做自己想做的事，不想要被誰操控。可是如果哪天他們願意支持你，陪在你身邊做任何你想做的事、花時間跟你相處、想跟了解你的生活，覺得被你綁住也沒關係，願意為了你犧牲自己的自由，那絕對是他們太喜歡你，喜歡到沒有你不行才有這樣的表現。