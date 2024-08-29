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文化幣「國片馬拉松」倒數衝刺！最後17天看電影賺1000點

▲阮經天在電影《愛情城事》中，與林嘉欣搭擋演出單元《病源》。（圖／華映娛樂提供）

▲「國片馬拉松」賺文化幣點數倒數！圖片為暑假檔期壓軸《愛情城事》，阮經天與林嘉欣搭擋演出。（圖／華映娛樂提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部在今年7月推出暑假專屬文化幣「國片馬拉松」點數回饋，鼓勵16-22歲青年看國片，最高可累積獲得1000點。如今活動倒數17天，文化部提醒在9月15日前把握，1000點仍有機會到手。文化部長李遠也兌現承諾，暑假檔期每部國片都看，昨28日特別出席暑期壓軸的《愛情城事》，稱讚是一部充滿勇氣、實驗、原創、誠意，展現影視產業大團結的台灣電影。

文化部表示，113年度文化幣自1月20日發放至今，領取人數達121萬人，領取率突破8成，使用金額超過11億元。而「國片馬拉松」點數回饋從7月5日推出，已吸引超過7.3萬人次進戲院看國片，使用超過2366萬元。

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從數據觀察，累積看2次的有2.3萬人，看3次以上有超過3200人，更有129位國片死忠粉絲看超過5次，已獲得1000點回饋。文化部也特別提醒，有1.1萬人已看了1次國片，可以趕快趁最後幾天再看1部喜歡的國片，就可以馬上賺回100點。

▲▼文化幣「國片馬拉松」倒數衝刺，看國片賺千點。（圖／文化部）

▲文化部呼籲，文化幣「國片馬拉松」倒數衝刺，看國片賺千點。（圖／文化部）

文化部長李遠曾在7月表示「每部都要去看」，如今也兌現承諾，即使白天公務繁忙，也幾乎每週都有一晚現身戲院，以實際行動挺國片。昨（28）日特別出席暑假檔期壓軸的《愛情城事》，他讚除了演員陣容強大，也聚集了多位來自台灣、香港、馬來西亞、不丹、法國等的年輕導演，創造10段不同的情感故事。

《愛情城事》不從傳統商業思考，而企圖創造另一種全新的電影創作模式，是一部充滿勇氣、實驗、原創及誠意，並且展現影視產業大團結的台灣電影。讓他想起1980年代初期中央電影公司啟用4位年輕新秀導演楊德昌、柯一正、張毅、陶德辰所拍攝的《光陰的故事》，當時被許多人譏笑為學生實驗電影，結果獲得不錯的票房，開啟了1980年代「台灣新電影浪潮」，一直延續到1990年代。

▼暑假檔期壓軸的《愛情城事》演員陣容強大，劉冠廷在片中合作鄭秀文。（圖／華映娛樂提供）

▲▼療癒系電影《愛情城事》。（圖／華映娛樂提供）

有關「國片馬拉松」點數回饋，只要在9月15日前，使用文化幣進戲院看國片，累積看2次可獲得100點、3次200點、4次300點，最高累積5次，共可獲得1000點。

文化部表示，除了《愛情城事》，還有《夏日的檸檬草》、《鬼才之道》、《角頭：大橋頭》等多部國片也正上映或將於9月初上映。鼓勵青年把握最後倒數17天，賺1000點文化幣，到年底前都可以使用，還能再開學課業繁忙之餘，享有買書、看電影、看表演的文化生活小確幸。

▼9月15日前國片檔期，用文化幣看國片賺一波。（圖／文化部，點圖可放大）

▲▼文化幣「國片馬拉松」倒數衝刺，看國片賺千點。（圖／文化部）

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