卓榮泰將宣布陳世凱接交通部長　政院發言人由謝子涵暫代

▲行政院發言人陳世凱。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

前交通部長李孟諺因捲入桃色糾紛請辭，目前職位由次長陳彥伯暫代。據了解，行政院長卓榮泰將在今（29日）例行的院會中，宣布新任交通部長人選為政院發言人陳世凱接任；至於發言人的接替人選，目前眾說紛紜，現階段將先由副發言人謝子涵暫代。

陳世凱畢業於東海大學政治系，曾任民進黨立委蔡其昌國會辦公室主任，隸屬新潮流，並連續當選3屆台中市議員。去年擔任賴清德競辦發言人時表現亮眼，深獲賴清德信賴，也是黨內重點栽培的中生代。