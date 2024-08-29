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封山肅槍緝毒！警封鎖蘇花管制站攔車　搜獲槍毒1男1女送辦

▲▼專案小組封鎖蘇花崇德管制站攔下呂男車輛執行搜索。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲專案小組封鎖蘇花崇德管制站攔下呂男車輛執行搜索。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局刑事警察大隊日前接獲線報指稱：一名毒品人口，因販賣毒品怕遭買家黑吃黑，隨身攜帶一把土造長槍防身，並於花蓮縣境內利用快遞運送販賣毒品」。花蓮警方獲報立即組成專案小組，執行跟監、埋伏、蒐證偵查並向花蓮地方法院聲請搜索票進行偵辦。

▲▼專案小組封鎖蘇花崇德管制站攔下呂男車輛執行搜索。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲車內起獲土製長槍及毒品一批。

專案小組實施跟監蒐證數日，掌握呂姓犯嫌北上購毒欲返回花蓮，今年7月16日17時許，在花蓮縣秀林鄉蘇花公路崇德管制口封鎖管制南下車輛，攔查呂嫌駕駛之車輛，並持搜索票搜索，當場於呂男車內查獲土造長槍1把、喜德釘火藥32顆、鋼珠1批、空氣鎮暴槍1把及第一級毒品海洛因1包15.78公克、第二級毒品安非他命5包共36.52公克等物，另查獲同車張女持有第一級毒品海洛因3包5.44公克、第二級毒品安非他命1包0.23公克併案偵辦。

▲▼專案小組封鎖蘇花崇德管制站攔下呂男車輛執行搜索。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣警察局表示，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦，將持續向上溯源，追查毒品來源，力求除惡務盡，有效維護治安。

花蓮縣警察局局長王旭昌表示，強力打擊黑道幫派及非法槍彈犯罪決心不容挑戰，將持續擴大追查槍枝來源，避免不法槍枝流通市面，以防止人民生命財產之危害。民眾，若發現可疑人、事、物，請勇於向警方告發，以達警民共同打擊犯罪、淨化社會治安之效。
 

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