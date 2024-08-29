暗戀女同仁！21歲警「向學長借帳號」偷查局內女警、正妹同學個資

▲北投警分局21歲員警擅自查詢心儀女警個資，查詢紀錄高達200多筆。（圖／擷取自Google Maps）

圖文／CTWANT

俗話說「好奇心殺死一隻貓」，太過好奇往往會惹禍上身！任職於北市警北投分局偵查隊的21歲鍾姓員警，因對單位中的一名女警心生愛慕，竟透過警局內部電腦，登入「警政知識聯網」查詢對方個資，事後遭依涉犯《個人資料保護法》送辦。

據了解，該起事件發生於今年1月間，北投警分局偵查隊的21歲鍾姓員警，因心儀一名女同事，但礙於自己剛到職不久，還未有登入局內系統的帳號權限，於是便以工作為由，向其他同仁借用帳號密碼，隨後登入「警政知識聯網」查詢女警的相關資料，甚至其家庭成員的個資也被一一翻出。

不僅如此，鍾男還越查越起勁，竟連單位中的其他女警、正妹同學也「一併瞭解」，查詢紀錄高達200多筆，北投警分局進行內部資安稽核時，才發現鍾姓員警所查詢的人員個資均與案件無關，且大多為年輕女警，鍾男被抓包後供稱，他不知道不能亂查個資，自己是因一時好奇、好玩才不慎觸法。

北投分局也依違反《個人資料保護法》將鍾男函送士林地檢署偵辦，另分局也依違反《警察機關資通安全實施規定》記過處分，出借帳號的學長也遭波及記申誡懲處。

對此，北投分局強調，秉持警紀警辦、毋枉毋縱及不掩飾、不庇縱、不護短的態度，若發現同仁疑涉違法違紀，將徹查到底絕不寬縱，並斷然處置以維警譽。

延伸閱讀

▸ 大學宿舍「1學期9萬」還滿了！作家聽完超吃驚 家長們反應曝光

▸ 快訊／高雄旅館傳命案！ 房務開門驚見「女子陳屍浴缸」嚇壞

▸ 麥當勞大薯包裝「多張M貼紙」！內行人解答 網友驚呼好貼心