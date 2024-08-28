病理「行走教科書」元老　侯書文逝世享耆壽95歲

▲癌症醫學終身成就獎得主、台大醫學院病理科前主任侯書文選擇最冷門的病理學科，育才無數。（圖／翻攝自中華民國癌症醫學會）



文／中央社

癌症醫學終身成就獎得主、台大醫學院病理科前主任侯書文逝世，享耆壽95歲。侯書文是晚輩眼中的好老師，更是台灣病理科「行走教科書」等級的元老，醫界人士感到不捨。

侯書文於22日下午逝世。台大醫院癌醫分院長楊志新今天晚間接受媒體聯訪時，在聽到侯書文逝世當下，他既錯愕又不捨，連忙向身旁的人詢問才證實消息。他說，年輕時曾被派到病理部3個月，與侯書文非常熟識，「我們都被他教導過」。

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楊志新記憶中的侯書文是很隨和的人，即使身為台灣病理科元老級人物，但對學生非常好，樂於教學，上課內容豐富，即使接近退休年齡，「侯教授也每天在病理部走來走去」，是晚輩眼中行走的教科書。

台大醫院婦產部主治醫師施景中在臉書提到，記憶裡的侯書文喝高粱都是用碗公。侯書文是他們這一代台大人的共同回憶，也是傳奇，本來可以風風光光過一輩子的外科醫師，自願轉去當時冷門的病理科，讓病理科的地位大幅提升，「老師一路好走」。

中華民國癌症醫學會癌症醫學終身成就獎得獎人傳記提到，侯書文出身台灣醫師世家，原本可以成為當時最熱門的外科醫師，但他毅然選擇最冷門的病理學科，在台大病理學科服務到退休，育才無數。

因為從事病理工作，侯書文注意到台灣癌症問題的嚴重性，致力為臨床診斷與治療正確性把關，更建立了台灣腫瘤專科醫師甄審制度。楊志新說，腫瘤和病理非常相關，必須分辨惡性或良性，欽佩病理科醫師，「他們的眼睛都非常厲害，我都看不出差異」。