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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

飛彈紅點直奔海上靶船　新型拖式飛彈亮相「天馬操演」

軍聞社／記者周昇煒屏東電

為驗證部隊駐地、基地訓練成效及精準武器射擊效能，第四作戰區26日下午及夜間在屏東枋山靶場執行「天馬操演」任務，納編陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊，進行拖式飛彈實彈射擊鑑測，採「以測代訓」方式，磨練官兵立即應處能力及熟練射擊程序，達戰、訓、測合一的目標。 　

參訓射手遴選部分，舊式裝備以無實彈射擊經驗人員為主，新式裝備則優先以有實彈射擊經驗人員執行；過程中，射手透過光學瞄準具追蹤及線控導引方式，使飛彈精準擊中目標，官兵透過高度專業與默契，完整呈現部隊扎實訓練成果。 　

新型的「M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統」在這次「天馬操演」首度公開亮相。該系統除可射擊現有各型拖式飛彈外，並整合與改進系統結構，包括手柄式操控模組、雷射紅外線測量距離、系統輔助瞄準目標及自動檢測功能等特性，大幅提升反裝甲部隊接戰及快速反應能力。 　

在夜間射擊方面，隨著夜幕降臨，參演官兵在能見度有限的情況下，熟練流暢地完成目標搜尋及各項射擊程序，只見飛彈發射後，發射筒後噴出烈焰火光，飛彈紅點直向海上靶船追擊而去，成功擊中靶船，展現平日精練成果，以及反裝甲部隊全天候作戰能力。

第四作戰區強調，國軍秉持「處處皆戰場、時時做訓練」原則，藉實彈射擊驗證部隊訓練成效、強化射手穩定性及磨練幹部射擊指管程序，並檢驗作戰機制及武器裝備效能，以策進未來訓練方向，完備作戰實需，建構堅強可恃的防衛戰力。

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