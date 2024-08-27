北市情侶檔鎖定無人服飾店　木棍「伸入」黏鈔得手1600元

記者邱中岳／台北報導

北市中正區公館商圈有一家無人服飾店遭到情侶檔竊賊鎖定，第一次偷走1600元，食髓知味準備2度上門卻撲空，店家發現後立刻通知警方到場處理，警方掌握嫌犯身分，在路邊盤查先逮捕男子，後續再通知女子到案說明。

警方調查，53歲的黃姓男子與40歲的陳姓女子為情侶關係，平時都在工地打零工維生，2人於24日進入公館商圈一間無人服飾店，以木棍綑上雙面膠，再伸進去投幣箱黏出紙鈔，第一天就得手1600元。

▲情侶檔鎖定無人服飾店，木棍黏雙面膠「伸入」投幣箱得手1600元。(圖／記者邱中岳翻攝）

2人食髓知味，隔天又再度前往想黏取鈔票，但因為投錢箱沒有鈔票而撲空，32歲的王姓老闆透過監視器發現後馬上報警，轄區北市警中正二分局思源路派出所警員接獲報案，立刻著手追查嫌犯下落。

警方指出，26日進行巡邏時，發現黃姓嫌犯形跡鬼祟，上前盤查發現就是偷無人商店的情侶檔之一，黃也因竊盜案件未到案開庭，遭到新北地檢署發布通緝，訊後先依照規定帶回派出所，詐欺通緝則另解送相關單位歸案。

▲無人商店沒有店員顧店，只有投幣箱讓民眾結帳，也成為宵小行竊的目標。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，後續又通知黃的陳姓女友到案說明，2人對於竊盜情事坦承不諱，陳女依照竊盜罪嫌函送法辦。警方呼籲，被竊的是專賣襪子、帽子的無人商店，主要沒有店員，容易成為宵小行竊目標，呼籲店家要注意，避免損失。