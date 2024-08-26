　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北市7個月9行人死亡　高齡者違規穿越為主因

▲▼新北市7個月內死9行人，警方加強取締路口不停讓行人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市7個月內死9行人，警方加強取締路口不停讓行人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警交大統計自今年1月至7月間行人事故共1621件，其中死亡9人、1557人受傷，較2023年同期事故減少20件、受傷減少21人，其中「路口不停讓行人」共1萬5169件為最高，警方將加強取締；而行人違規造成重大傷亡事故，以高齡者偏多，一時貪圖方便不走行人穿越道，直接跨雙黃線或安全島釀禍。

新北警方統計2024年1至7月取締「路口不停讓行人」共1萬5169件、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」共2002件、「行人違規」共1萬1473件及「取締道路障礙」共1萬4359件。

其中分析行人違規樣態，以「行人不依標誌標線號誌之指示或警察指揮」及「行人不依規定擅自穿越車道」最多，提醒民眾穿越道路時，應依規定行走行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，並依交通指揮人員指揮或號誌指示前進。

▼警方加強取締路口不停讓行人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市7個月內死9行人，警方加強取締路口不停讓行人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

目前行人違規造成重大交通事故，大多是高齡者，當事人大都貪一時之便，不走行人穿越道，而改跨越雙黃線或安全島，導致汽機車駕駛人刹車不及而造成事故，呼籲民眾遵守交通規則，家人亦應對高齡者予以宣導。

新北警將繼續執行「路口不停讓行人執法專案勤務」，持續針對「路口不停讓行人」、「行人違規」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「取締道路障礙」加強執法，以強力執法及宣導，提升見警率及攔舉率，並利用市府順暢會議平台，使駕駛人遵守路權觀念，減少違規之僥倖心態。

ET快訊
北京鼎泰豐關14家店　最後「差一票」揭秘
吃藏壽司「別桌跑來討空盤」超火大 ！萬人炸鍋：已經失控了
快訊／李智凱黃金計畫遭降級　國訓中心親上火線說明
17歲少年「手不舉」　台大醫取「30公分小腿神經」移植
北科大新生輕生　保發中心回應了
人妻外遇竹科工程師　茶水間激戰「又吸又咬」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

洗錢16億！寵妻魔人6千萬豪宅登記孕妻名下...無緣見證寶寶出生

國1載水果車遭大貨車撞翻　滿地芭樂！後方一度回堵2公里

台商吸收2退役軍官加入統促黨　幫中共發展組織...3人被起訴

北科大準碩士班學生輕生　教授發文控保發中心：請停止霸凌

陽明交大學生校內遭勒索！惡霸耍狠討9萬　見警秒龜縮叫老大

向日葵爸爸的愛與鼓勵 ！更生人「跪洗父腳」　改變黑仔的人生

人妻外遇竹科工程師！茶水間激戰「又吸又咬」　他反控遭仙人跳

被欠機房月租費！承攬警局資安設備老闆　撂人騷擾無辜女業務

朱學恆強吻鍾沛君判刑1年2月！他一身黑面無表情　二審首度對質　　

屏警無號誌路口抓違規「7天1714件」　比去年同期遽增1693件

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

妻問「昨天妝好看還今天？」　尪噴0求生慾回答！網：太狠

女騎超陡峭基隆斜坡小巷　沿路喊媽網笑：想看下坡

洗錢16億！寵妻魔人6千萬豪宅登記孕妻名下...無緣見證寶寶出生

國1載水果車遭大貨車撞翻　滿地芭樂！後方一度回堵2公里

台商吸收2退役軍官加入統促黨　幫中共發展組織...3人被起訴

北科大準碩士班學生輕生　教授發文控保發中心：請停止霸凌

陽明交大學生校內遭勒索！惡霸耍狠討9萬　見警秒龜縮叫老大

向日葵爸爸的愛與鼓勵 ！更生人「跪洗父腳」　改變黑仔的人生

人妻外遇竹科工程師！茶水間激戰「又吸又咬」　他反控遭仙人跳

被欠機房月租費！承攬警局資安設備老闆　撂人騷擾無辜女業務

朱學恆強吻鍾沛君判刑1年2月！他一身黑面無表情　二審首度對質　　

屏警無號誌路口抓違規「7天1714件」　比去年同期遽增1693件

周末約會「沒住宿吃大餐」噴6千！男曝明細傻眼：月收3、4萬怎辦

新光金9／3法說　市場聚焦中信金、台新金爭娶

洗錢16億！寵妻魔人6千萬豪宅登記孕妻名下...無緣見證寶寶出生

玖壹壹春風任高雄電影節來賓！新片「照顧癌末妻」憂鬱眼神超反轉

驚人！民雄「大士爺祭」人潮多到擠不出來　一晚垃圾7.2公噸

打卡澎湖絕美咖啡館！藏身超隱密森林小徑內、旁邊就是夢幻海景

鍾明軒搭機突收手寫紙條　感動曬內容：即使我的世界已破破爛爛

明年國防預算創新高　添購軍武不如力行「全民國防」

佳德鳳梨酥祭限購令！明起每人只能買5盒

國1載水果車遭大貨車撞翻　滿地芭樂！後方一度回堵2公里

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

高雄鐵皮屋陷火海　闆娘摔跤撞倒瓦斯桶釀災

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

獅子會聚餐「冰的啦」！分會長吃到翻桌

快訊／松菸文創園區「1女墜樓」無呼吸心跳！

快訊／嘉義套房傳命案！男動脈遭割斷亡

即／高雄飯店傳命案！男陳屍床鋪

即／林明佐貪汙逾4千萬遭起訴　警政署記兩大過免職

猴子突從分隔島竄出！遭轎車撞上奪命

即／松菸文創園區「女子13F墜落」！送醫不治

高雄妹遭富少3度性侵！被逼全裸簽本票

更多熱門

相關新聞

行人兩段式待轉？　網友：有夠機車

行人兩段式待轉？　網友：有夠機車

一般都是機車停在待轉格，你看過行人也會待轉嗎？一名網友日前行經交叉路口時，發現有行人化身成機車，直接在機車待轉區等紅燈，讓他直呼「阿姨，行人不用待轉！」。也有人留言表示，這是真人版跑跑卡丁車吧！

桃園執行路口不停讓行人　取締件數約2,900件

桃園執行路口不停讓行人　取締件數約2,900件

嘉市5/1「路口不停讓行人」大執法

嘉市5/1「路口不停讓行人」大執法

台61線大車事故頻繁！警沿線設點抓超載

台61線大車事故頻繁！警沿線設點抓超載

外送員撞死醫院志工　要去母親店裡幫忙與業務無關

外送員撞死醫院志工　要去母親店裡幫忙與業務無關

關鍵字：

行人違規路口不停讓行人新北市交大

讀者迴響

熱門新聞

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

外甥搞上前舅媽！她嬌喊「燉了鹿鞭」...對話曝光

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

王思聰孩子媽疑自導自演！

邱淑貞《赤裸羔羊》真的全裸！王晶1句話讓她脫了

擁87間房產全被查封法拍！神秘女驚人背景遭起底

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面