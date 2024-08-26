新北市7個月9行人死亡　高齡者違規穿越為主因

▲新北市7個月內死9行人，警方加強取締路口不停讓行人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警交大統計自今年1月至7月間行人事故共1621件，其中死亡9人、1557人受傷，較2023年同期事故減少20件、受傷減少21人，其中「路口不停讓行人」共1萬5169件為最高，警方將加強取締；而行人違規造成重大傷亡事故，以高齡者偏多，一時貪圖方便不走行人穿越道，直接跨雙黃線或安全島釀禍。

新北警方統計2024年1至7月取締「路口不停讓行人」共1萬5169件、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」共2002件、「行人違規」共1萬1473件及「取締道路障礙」共1萬4359件。

其中分析行人違規樣態，以「行人不依標誌標線號誌之指示或警察指揮」及「行人不依規定擅自穿越車道」最多，提醒民眾穿越道路時，應依規定行走行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，並依交通指揮人員指揮或號誌指示前進。

▼警方加強取締路口不停讓行人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

目前行人違規造成重大交通事故，大多是高齡者，當事人大都貪一時之便，不走行人穿越道，而改跨越雙黃線或安全島，導致汽機車駕駛人刹車不及而造成事故，呼籲民眾遵守交通規則，家人亦應對高齡者予以宣導。

新北警將繼續執行「路口不停讓行人執法專案勤務」，持續針對「路口不停讓行人」、「行人違規」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「取締道路障礙」加強執法，以強力執法及宣導，提升見警率及攔舉率，並利用市府順暢會議平台，使駕駛人遵守路權觀念，減少違規之僥倖心態。