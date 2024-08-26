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社會 社會焦點 保障人權

酒吧搭訕天菜遭拒惱羞成怒　拿燈管插他頸部險死！判決出爐

家中換燈管時，要注意汞中毒。（圖／記者吳欣晏攝）

▲燈管示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

劉姓男子2023年3月間到高雄一家酒吧飲酒作樂，發現何姓男子和一群友人也在酒吧內暢飲，劉男主動上前攀談搭訕想「認識」何男，沒想到遭到拒絕，劉男覺得面子掛不住，竟趁何男步出酒吧之際，抓起燈管直接刺向何男頸部，造成何男頸部大量出血倒地，所幸送醫後挽回一命，法院審理後依殺人未遂罪判劉男5年2月，民事部分則判賠66萬餘元。

全案發生在去年3月19日凌晨，何男和3名友人到前金區某知名酒吧飲酒作樂，原先在就酒吧內的劉男想加入他們，主動上前攀談搭訕，但何男和同行的林姓友人直接拒絕他，讓劉男覺得「很沒面子」。

凌晨4點多、何男和友人們走出酒吧準備離開，在人行道上劉男假借要說話靠近何男，趁何男毫無防備之時，直接把燈管插向何男脖子正面，燈管當場碎裂、崁入何男頸部深處。

何男友人見狀一擁而上攔住劉男，劉男仍失控大喊「三小！」，警方獲報到場，先將重傷的何男送醫。院方檢傷發現，何男除了頸部有深度穿刺傷外，還有氣胸、左鎖骨撕裂傷，搶救後幸運撿回一命。

劉男被捕後辯稱，他不知道自己拿的是燈管，本來是想丟何男，但不知道為何會刺進何男頸部，不是故意要殺害他，但仍遭殺人未遂罪起訴。

法院審理時，法官認為相關事證明確，考量他犯案後坦承犯行，態度尚稱良好，因此依殺人未遂罪判他徒刑5年2月；劉男另提民事求償66萬7640元，因何男沒有異議，法官全部判准，全案均可上訴。

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