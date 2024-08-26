警逮廂屍兇手「土地公竟發爐」　涉案4人3死

▲簡父演出布袋戲酬神時遭逮，現場宮廟香爐還轟然發爐。（示意圖）



圖文／鏡週刊

警方清查死者邱男身分無誤後，還前往國家圖書館翻閱當年報紙，並在地檢署的檔案室找到只差3個月就要被銷毀的卷宗，經過1年調查，今年3月持拘票將簡父帶回歸案，並通知簡兄到案說明。

陳志維表示，「當天是土地公生日，父子倆分別在台北及台中演出布袋戲酬神，我們到台北拘提簡父時，神桌上的香爐突然發爐，燒了起來，真的是人在做、天在看！」

簡父到案後堅稱是他1人所為，但因呂男及簡兄指證歷歷，才改口表示簡男、康男有幫忙抬木箱上車，但棄屍仍是他1人所為，也不肯透露不良的身分。

接手的桃園地檢署主任檢察官葉益發認為說法有出入，再安排相關人進行對質，簡父才坦承簡男與康男有參與棄屍，並透露不良是廖姓男子，也是早期連續劇《西螺七崁》的幕後人員，8年前因病過世。

▲由於整起案件已過追述時效，加上涉案4人中有3人死亡，桃園地檢最後都以不起訴處分結案。

簡父坦承犯案，並供出所有細節，但整起案件已過追訴時效，檢方依法只能給予不起訴處分。雖然法律沒辦法制裁4人，但真相大白後，呂男不再聽到詭異的喘息聲，也沒再夢到當年命案場景，28年後，死者終能瞑目。



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