林佳龍親訪「蘭城民主館」　曝游錫堃依舊為深化台灣民主努力

▲林佳龍親赴宜蘭拜訪前立法院長游錫堃，並參觀「蘭城民主館」。（圖／翻攝林佳龍臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

外交部長林佳龍25日表示，前立法院長游錫堃卸任後，雖然雖然自稱退休，但一點也沒有閒著。他也透露，游錫堃近期與財團法人仰山文教基金會共同擘劃「蘭城民主館」，並推廣台灣民主蘭城尋蹤活動，依舊為深化台灣民主努力。

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林佳龍25日透過臉書發文表示，自己最近曾親赴宜蘭拜訪游錫堃，「要瞭解過去，才能一起走向未來」，游錫堃正透過展覽、出書與活動導覽等方式，邀請民眾走進宜蘭舊城，探訪先人的事蹟與足跡，讓年輕世代瞭解宜蘭人追求民主的歷程與先賢們的故事，也讓民主教育再紮根。

林佳龍表示，宜蘭人文薈萃且向來擁有強烈的人文氣息，也有抵抗威權的氣質，因此培育出簡大獅、石煥長、蔣渭水等抗日先烈；終戰後，面對白色恐怖，也有郭雨新、林義雄等民主前輩為民眾仗義執言，如此義風在蘭陽平原一代代的傳承。



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林佳龍進一步指出，非常感謝游錫堃親自帶他參觀「蘭城民主館」，瞭解到在民主進步黨在1986年組黨前，就經歷過一波波的民主浪潮，台灣人從日治時期的成立台灣議會期成同盟會、台灣民眾黨，到戰後的台灣省政治建設協會、中國民主黨組黨到美麗島政團，已經有五次政治結社運動，而宜蘭人在其中都扮演重要的角色。

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林佳龍在臉書也強調，展覽中呈現了民主自由是台灣人跨越百年的追求，在先賢們的努力之下才得以開花結果，雖然現在民主自由如陽光、空氣、水無所不在，但在擔任外交部長後，他更能深刻體會現下的國際情勢，威權主義對全球民主國家的威脅。透過瞭解過去，時時提醒民主不是理所當然，讓觀展者更能體會堅持、守護與深化民主的重要性，游錫堃為民主教育與宜蘭的奉獻實在令人敬佩，歡迎有興趣的民眾與機關團體可以跟蘭城民主館預約，走一趟台灣民主百年追求之旅。