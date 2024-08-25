桃園透天民宅清晨火警！警消架梯救出3人...另3人逃隔壁棟

▲桃園市龍潭區一間棟透天民宅清晨火警。（圖／桃園市政府消防局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭區一間5層樓透天民宅今天清晨發生火警，起火層為1樓，警消獲報趕到火場，分別從2樓及3樓架梯救出1男2女，另3位民眾自行從4樓逃生至隔壁棟，其中5名民眾輕微煙嗆、意識清楚、預防性送醫，大火不到30分鐘即為警消撲滅，起火和財損正由火調科調查中。

龍潭區雙連街25日清晨5時34分許發生住宅火災。119消防局接獲報案後，立即派遣救災人車迅速趕往現場。到達時發現1樓客廳起火燃燒，2樓及頂樓有濃煙竄出，樓上有人呼救，情況十分危急。警消現場引導救出6名受困民眾；從2樓架梯救出1位(白姓、男性、50歲)未送醫、3樓架梯救出2位(段姓、女性、54歲；溫姓、女性、25歲)、3位(溫姓、男性、15歲；溫姓、男性、27歲；湛姓、女性、26歲)自行從4樓逃生至隔壁棟。

▲▼頂樓也冒出濃煙；警消人員架梯子從2樓及3樓救出受困民眾（圖／桃園市政府消防局提供）

5名民眾輕微煙嗆、意識清楚、預防性送醫；3名(溫姓、男性、15歲；溫姓、男性、27歲；湛姓、女性、26歲)由龍潭分隊救護車送往國軍桃園總醫院、2名(段姓、女性、54歲；溫姓、女性、25歲)由高平分隊救護車送往國軍桃園總醫院。

火場為地上5層RC結構建築物起火層第1層，現場燃燒住家1樓倉庫的茶桌、鞋櫃、雜物、除濕機及2樓廚房的流理台、廚具與客廳的沙發、電視櫃，燃燒面積26平方公尺，桃園市政府消防局出動消防人員32名、消防車8輛、救護車4輛全力灌救下，不到30分鐘即將大火撲滅。