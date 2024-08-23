開店5分鐘就賣完「好市多1夯物」特價！會員激推：爆炸便宜

▲好市多。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）經常推出超划算還有各種獨家商品，吸引大批民眾排隊搶買，一名網友指出，夯到爆的「義美厚奶茶」又推出優惠活動，一組3大瓶原價149元，現在優惠價只要119元，消息曝光，許多網友心動喊「買起來！」

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員發文，義美厚奶茶有特價，一組3大瓶，每瓶946毫升，只要119元，數量有限售完為止，直呼「優惠後真的爆炸便宜！」

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事實上，好市多在2017年獨家販售義美厚奶茶，就引起一股搶購熱潮，甚至賣場才開門5分鐘就被搶光，會員一箱一箱搬，還有人在網路上高價轉賣。當時一組3瓶售價135元，到了2021年價格小幅上調至149元，至今價格一直維持不變。

「義美厚奶茶」強調乳含量超過50%，且不加奶精與香料，3大瓶只賣149元，比起手搖飲便宜很多，被網友認為CP值很高，成為了人氣搶購商品。至於「義美厚奶茶」為何在好市多獨賣，其實是因為義美看重好市多在東南亞都有據點，採購能力強，販售量也夠，所以才提供給好市多獨家銷售，不過每天供貨量實在有限，強調並非飢餓行銷。

▲義美厚奶茶 。（圖／資料照）



此外，超商也有推出飲料優惠活動，全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」推出新品「4水果茶」，即日起至9月3日會員限定單杯特價59元，9月17日前搖搖茶吧茶飲「全品項任選第2杯7折」。

7-11即日起至8月31日限時11天，針對夏季限定咖啡、人氣咖啡推出多組優惠，「西西里風檸檬咖啡系列」、「厚乳拿鐵」、「大杯卡布奇諾」等都有8杯特惠組合，最多可省210元，可兌換至10月30日。「特大杯美式」更是一口氣買10送8，等於一口氣省下480元。