說謊如呼吸般自然！　她曝高虹安誣告罪成立關鍵：選舉證據攏係假

▲黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者歐承翰／台北報導

前新竹市長高虹安在2022九合一大選期間，遭踢爆論文涉嫌抄襲，因而提告筆名為「翁達瑞」的旅美教授陳時奮加重誹謗罪，陳在獲不起訴處分後提起自訴，控告高誣告罪，台北地方法院昨日判高有期徒刑10個月。對此，名嘴黃智賢今（22日）在臉書詳析高罪行成立的關鍵原因和細節，並指高與柯文哲一樣是「精緻的利己主義者」，說謊如呼吸般自然，且行止不端，她怒嗆還在為高虹安抱屈的人，只會讓自己沉淪、社會更黑暗。

黃智賢提到，她在2022年選舉時，就覺得高虹安跟柯文哲是一類人，是精緻的利己主義者，說謊如呼吸般自然，且行止不端。所以當時她一直呼籲，不應該支持高虹安。她認為，對政治人物，得要有起碼的要求，如果永遠雙標，對己極寬，對人嚴苛，只有立場沒有是非，誰人可以服氣？那麼政治將永無清明之日，只會更加沉淪。

「高虹安誣告翁達瑞判10月，為什麼？」黃智賢說，是因為陳時奮在臉書上指控，高虹安的博士論文抄襲資策會的期刊文，既沒有加註，也沒有感謝，更沒有列入參考文獻。而高虹安是那篇資策會期刊的4位作者之一，期刊是資策會的專案報告，所以資策會擁有完全著作權，高虹安完全沒有。且經陳時奮的比對，發現期刊3000多字，90%以上被抄襲在高虹安博士論文裡，沒有寫標註，也沒有列入參考文獻，「如果這不叫抄襲，什麼叫抄襲？」

黃智賢指出，當時高虹安正在選新竹市長，當然要告陳時奮誹謗，因為提告可以讓高虹安更大力造勢，營造自己清白的形象。不過，檢方傳訊陳時奮時，陳提出博士論文跟資策會期刊，做為呈堂證供，而證據顯示，高確實抄襲資策會期刊文，因此陳最後獲不起訴。

黃智賢認為，當陳時奮獲不起訴時，高虹安已經當選新竹市長，這讓陳時奮憤怒不已，覺得高虹安的誠信破產，卻可以利用提告做掩護而當選，於是立刻反手，提告高虹安誣告，而誣告罪成立的要件是「意圖他人受刑事或懲戒處分，而偽造、變造證據，或使用偽造、變造之證據者」。

黃智賢分析，放在高虹安案，要說服法官判高虹安誣告有罪，陳時奮就要證明，高虹安是用變造或偽造證據，對陳提告誹謗，所以關鍵就在高有沒有使用變造的證據？

「證據是什麼？就是她當初的博士論文」黃智賢指出，高虹安的博士論文竟然變成有AB版本！高在提告陳後，居然偷偷回學校，兩次修改她的博士論文，第一次是補上了對資策會期刊的致謝辭，第二次則是在參考文獻中，列入資策會期刊論文。

黃智賢強調，高虹安居然膽敢用修改後的版本，對檢察官、法官和社會說，被陳時奮誹謗，這當然就是用偽造的證據，企圖入人於罪，所以是高虹安自己，完成了誣告罪的所有要件。

此外，黃智賢提到，高虹安曾對社會出示一封電郵，說是辛辛那提學倫會調查後，證明自己沒有抄襲，結果現在證實，那封電郵只是「學倫會中的某個人私下的想法，根本不是學倫會的決議」，因此高再次被證實說謊。

黃智賢怒批，現在還有些人硬要為高虹安抱屈，「在證據面前，委屈在哪裡？」難道有政治勢力，就可以為所欲為？她也喊話這些人，袒護政客，只會讓自己更加沉淪、讓社會更加黑暗，所以讓我們一起，用一致的標準，檢驗有權有勢的人。

▼黃智賢批高虹安「說謊如呼吸般自然，且行止不端」。（圖／記者黃哲民攝）