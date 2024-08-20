快訊／聯結車撞癱忠孝橋　侯友宜、蔣萬安急發聲

記者陳俊宏／綜合報導

台北市三重區忠孝橋今天一早發生聯結車翻車事故，目前全線封閉處理中，由於正值上班尖峰時間，也導致車流塞爆。對此，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安都緊急發聲。

侯友宜在臉書指出，三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，目前封閉全部車道，現場已有16名員警進行交通疏導，往台北方向車輛引導下中華路匝道，行駛平面道路；另外，往五股方向不受影響。

侯友宜提醒市民朋友，新莊往台北方向的用路人，請改走重新橋往中興橋進入台北市，目前全力處理事故，後續也將追究相關責任。

▲▼橋上橋下畫面。（圖／翻攝爆料公社二社臉書社團、爆料公社臉書粉專）

蔣萬安也在臉書說，請市民朋友們注意，今早忠孝橋三重往台北方向有嚴重車禍，目前封閉全車道，請通勤的市民朋友留意改道，他得知的第一時間就要求警察局、交通局、工務局等相關單位啟動因應機制。

蔣萬安提到，目前台北橋、中興橋等路口調整號誌秒數，配合改道需要，西區與新北市交界的分局，加派警力疏導新北往北市車流；他們也與新北密切聯繫，確認公車路線等調整方式，全力將交通影響降到最低。

台北市政府並發布LINE訊息表示，今早台一高架過忠孝橋往台北市方向發生車禍事故，目前全線封閉進行交通管制，請準備進入北市的用路人留意相關資訊，並提前改道。

▼現場畫面。（圖／翻攝侯友宜臉書）

