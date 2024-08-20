　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／聯結車撞癱忠孝橋　侯友宜、蔣萬安急發聲

記者陳俊宏／綜合報導

台北市三重區忠孝橋今天一早發生聯結車翻車事故，目前全線封閉處理中，由於正值上班尖峰時間，也導致車流塞爆。對此，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安都緊急發聲。

侯友宜在臉書指出，三重區中山高架往台北、忠孝橋方向，因拖板車的鋼梁掉落事故，目前封閉全部車道，現場已有16名員警進行交通疏導，往台北方向車輛引導下中華路匝道，行駛平面道路；另外，往五股方向不受影響。

侯友宜提醒市民朋友，新莊往台北方向的用路人，請改走重新橋往中興橋進入台北市，目前全力處理事故，後續也將追究相關責任。

快訊／上班快改道！忠孝橋事故全線封閉　住戶驚醒：以為大地震。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

▲▼橋上橋下畫面。（圖／翻攝爆料公社二社臉書社團、爆料公社臉書粉專） 

忠孝橋塞爆。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）

蔣萬安也在臉書說，請市民朋友們注意，今早忠孝橋三重往台北方向有嚴重車禍，目前封閉全車道，請通勤的市民朋友留意改道，他得知的第一時間就要求警察局、交通局、工務局等相關單位啟動因應機制。

蔣萬安提到，目前台北橋、中興橋等路口調整號誌秒數，配合改道需要，西區與新北市交界的分局，加派警力疏導新北往北市車流；他們也與新北密切聯繫，確認公車路線等調整方式，全力將交通影響降到最低。

台北市政府並發布LINE訊息表示，今早台一高架過忠孝橋往台北市方向發生車禍事故，目前全線封閉進行交通管制，請準備進入北市的用路人留意相關資訊，並提前改道。

▼現場畫面。（圖／翻攝侯友宜臉書）

忠孝橋。（圖／翻攝侯友宜臉書）

ET快訊
砸毀忠孝橋！肇事男竟才還在實習　首載鋼樑就出事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北部25歲女師宿舍出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

砸毀忠孝橋！肇事男才到職1個多月仍在實習　首載鋼樑就超載闖禍

快訊／男「摸黑躺國道」狂抬頭　駕駛急閃避、警車抵達已落跑

快訊／砸爛忠孝橋亂雙北交通　聯結車駕駛訊後限制住居

快訊／竹縣新豐鄉「萊爾富大火」！火舌噴出全面燃燒　消防急搶救

忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

減重名醫「逆轉療法」被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

西門町洛陽停車場旁驚見男屍　7樓墜落當場死亡...家屬淚奔認屍

快訊／鋼樑砸爛忠孝橋釀雙北交通打結　司機上銬移送新北檢

逆轉！嘉義縣議員陳文忠被控賄選　一審判當選無效二審勝訴定讞

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

聯結車撞破忠孝橋護欄　驚悚土石狂洩瞬間曝光！

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

超載10公噸！鋼樑砸毀忠孝橋　聯結車駕駛公共危險上銬移送

設計師用餐遇刺青伯要求理髮　被請飲料當回禮驚訝：反差萌

【明知故問】 扮成 #死恃 去看電影 店員問：請問要看什麼電影？XD

北部25歲女師宿舍出手3天！國中生全身「草莓吻痕」媽氣炸

砸毀忠孝橋！肇事男才到職1個多月仍在實習　首載鋼樑就超載闖禍

快訊／男「摸黑躺國道」狂抬頭　駕駛急閃避、警車抵達已落跑

快訊／砸爛忠孝橋亂雙北交通　聯結車駕駛訊後限制住居

快訊／竹縣新豐鄉「萊爾富大火」！火舌噴出全面燃燒　消防急搶救

忠孝橋叫賣哥找到了！　他曝「1原因」賣起早餐還分享給這些人

減重名醫「逆轉療法」被控詐欺　劉乂鳴判刑4年10月將入監

西門町洛陽停車場旁驚見男屍　7樓墜落當場死亡...家屬淚奔認屍

快訊／鋼樑砸爛忠孝橋釀雙北交通打結　司機上銬移送新北檢

逆轉！嘉義縣議員陳文忠被控賄選　一審判當選無效二審勝訴定讞

偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

經典再現！《你的名字》 隔8年全台再上映　新海誠揭靈感來源

僅此1輛！保時捷「手工訂製復古跑車」亮相　拆軟頂裝雙駝硬頂蓋

天弓三型擊殺接戰　國軍海空飛彈精準射擊

查水錶建功！包租公10套房「申報空屋」　國稅局揪漏報百萬所得

集集鐵道改善工程因天災不斷延宕...9月將開工　卓榮泰、交部會勘

泰國貓趴車頂休息完美隱身　駕駛下車檢查逮到「偷渡客」

讀者迴響

最夯影音

更多

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

南志炫「爸爸公司舉牌控外遇」害失業　小三威脅3億..張娜拉出手：做錯事的是她！

哈士奇喝奶太大聲吵醒同伴　6汪湧上搶食害媽無法睡QQ

卡忠孝橋！老闆直接賣早餐　上班族買100元喊：值得啦

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面