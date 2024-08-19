基隆5月大女嬰遭「劇烈搖晃」腦出血昏迷！保母疑施虐訊後限制住居

▲基隆5個月大女嬰疑遭保母虐待導致腦出血。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

基隆市一名5個月大的女嬰，自本月1日起由保母照料，然而在短短半個月後的15日，女嬰卻因癱軟被送醫，經檢查發現腦部出血。基隆地檢署檢察官今（19日）傳喚保母說明，並在訊問後諭令保母限制住居。

女嬰的家屬懷疑，女嬰的嚴重腦出血可能與保母的照顧有關，經醫師過檢查後，也表示女嬰的腦部出血可能來自於遭受劇烈搖晃。基隆地檢署檢察官為了釐清案情，今日下午3時以證人身分傳喚保母、保母的丈夫及孩子，經訊問後，保母被轉為被告，以涉犯刑法傷害罪被諭令限制住居。

▲女嬰父母質疑保母施虐。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市政府兒童及少年事務處副處長吳雨潔表示，居家托育服務中心於事發後立即前往保母家訪視，並仔細翻閱了自8月1日起至15日的托育日誌，以了解女嬰平時的狀況及保母的照顧方式。另外，她也稱該名保母有豐富的收托經驗，且平時相當注重照顧孩童的方式和力道，如果孩子出現哭鬧情況，都會以撫摸等方式來安撫。

對此，基隆市府表示，市府對此事件高度重視，將持續關注孩子的狀況，提供必要的協助，目前市府已依規定通報衛生福利部社會及家庭署備案，並通報基隆地檢署，檢察官已接手並指揮基隆市第二警分局偵查隊調查，以釐清女嬰傷勢成因。

此外，基隆市府也強調，會加強對托育服務的督導與管理，確保孩童的安全與福祉。對於保母家中的監視器並未安裝記憶卡一事，市府將鼓勵保母自主加裝，以提升托育環境的安全性。