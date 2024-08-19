粉紅超跑又要來了！白沙屯媽祖攜手五甲媽祖　鳳山遶境日期曝

▲白沙屯媽祖今年南下高雄鳳山，將遶境3天祈福。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」YouTube）

記者賴文萱／高雄報導

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖2年前首度南下高雄鳳山，不少信徒敲碗期待雙媽再會，五甲龍成宮主委鄭振成今（19）日證實，白沙屯媽祖將在今年11月8日至10日再度南下，屆時將遶境鳳山3天，不過最終參加的宮廟及路線還沒有正式決定。消息一出後，信徒們也高度期待，屆時粉紅超跑的魅力可望High爆南台灣。

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▲高雄五甲龍成宮。（圖／記者許宥孺翻攝）

「粉紅超跑」白沙屯媽祖鑾轎沒有固定路線，全由媽祖神意引領，「媽祖帶路」也成為最大特色。在2022年9月17日，白沙屯媽祖首度南下，當時大批信徒在場守候已久，見到媽祖不停大喊「媽祖我愛你」，3天創下10多萬人潮。

▲高雄五甲龍成宮過去邀請苗栗白沙屯拱天宮媽祖南下鳳山遶境3天，周邊旅館大爆滿，信徒鑽轎底保平安。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不少信徒敲碗期待「雙媽再會」，今年終於敲碗成功！五甲龍成宮主委鄭振成與北辰宮主委趙健近日北上拜訪白沙屯拱天宮主委洪文華後，經請示白沙屯媽祖後，拍板定案11月8日至10日遶境鳳山3天。

據了解，白沙屯媽祖預計11月8日晚間駐駕北辰宮、9日晚間駐駕五甲龍成宮，10日中午12時至14時於五甲龍成宮廣場，開放信徒鑽轎底保平安。不過最終參加的宮廟及遶境路線仍待最後決定。