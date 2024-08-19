韓7月躺平青年達44.3萬人　創歷年新高

▲南韓「躺平」青年創歷年新高。（示意圖／VCG）

文／中央社

韓聯社報導，韓國統計廳今天發布的數據顯示，今年7月青年族群（15至29歲）中不工作也不求職、選擇「躺平」的休息人口同比增加4.2萬人，達44.3萬人，創下歷年同月新高。

根據韓聯社（Yonhap），這些休息人口意指在非經濟活動人口中，雖無重大疾病或殘疾，但選擇「躺平」的族群。

由於青年人口不斷減少，而選擇「躺平」的人卻進一步增加，因此「躺平」青年人口占比創下歷史新高。7月份815萬名青年人口中，「躺平」人口占比5.4%，創下歷年同月新高。

按年份來看，2013年到2017年7月「躺平」的青年族群為20多萬人，2018年超過30萬人，2020年增至44.1萬人，2022年減少到36.1萬人，從2023年開始反彈。

與其他年齡層相比，青年族群選擇「躺平」的占比更大。40多歲、30多歲和50多歲族群選擇「躺平」的人口分別為28.4萬人、28.8萬人和39.4萬人。

根據就業動向微觀數據，「躺平」青年不僅數量增加，其中大部分並無工作意向。被問及是否願意工作，75.6%（33.5萬人）回答「沒有」。

對於有意找工作卻未找工作的理由，有42.9%回答「擔心找不到薪水、工作條件理想的工作」，其後依序為「從前找過但沒找到」（18.7%）及「因為缺乏教育、技術經驗」（13.4%）。