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男生坐著尿尿有「4大好處」！泌尿醫認證：能延緩膀胱退化

▲▼尿尿,尿液,小便,小便斗,廁所。（圖／翻攝自pixabay）

▲泌尿科醫師戴槐青表示，男生坐著尿尿有4大好處。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大多數男性廁所都是採用小便斗設計，不過泌尿科醫師戴槐青透露，其實不只女生可以坐著尿尿，男生坐著尿尿也擁有4大好處，不但可以延緩膀胱退化，還能夠促進完全排尿，好處相當多。

戴槐青在臉書粉磚上分享，許多人認為男生應該站著尿尿，是女生才會坐下尿尿，但其實這並非女生的專利，男生同樣也可以坐著尿。

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戴槐青還分享了坐著尿尿的四大好處，分別如下：

一、保持衛生和整潔：如果是在公共廁所，或是你在外面租房，或是住在家裡，不是獨享馬桶的時候，坐著尿尿可以減少尿液濺出的可能性，進而幫助保持衛生和整潔。

二、延緩膀胱退化：站姿使得膀胱的括約肌過度緊繃，需要額外用力才能排尿，而坐姿則能讓括約肌更加放鬆，減少排尿時的用力，進而延緩膀胱的退化。如果有排尿困難的話，可以在馬桶前方放一張小凳子，在上廁所時踩上凳子墊高膝蓋，這樣也能讓括約肌更加放鬆，使排尿過程更加順利。

▲▼ 免治馬桶,廁所。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲泌尿科醫師戴槐青表示，男生坐著尿尿有4大好處。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

三、促進完全排尿：坐著尿尿可以讓男性更輕鬆地放鬆身體，從而促進完全排尿。這對於避免尿液殘留在膀胱中，減少後續尿道感染或其他尿液相關問題的可能性非常重要。

四、避免年長者上廁所暈眩跌倒：許多年長者在夜間需要上廁所，但起身來卻感到暈眩，或者因尿急而無法及時趕到廁所，這可能導致在解尿時膀胱壓力突然降低，引發壓力性暈厥、頭暈跌倒的情況。坐著尿尿就可以減少這些年長者上廁所時暈眩跌倒的機率，保障他們的安全和健康。

 
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