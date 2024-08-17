掛假車牌被逮3次「慘挨罰15萬」　桃園BMW男：以後不敢了！

▲許男駕駛寶馬車懸掛網路購買假車牌上路，3次都遭同派出所查獲。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名48歲許姓男子因酒駕遭吊扣車牌，竟上網購買偽造車牌懸掛使用於去年遭查獲，今年又請人複製已查扣車牌，自認車牌與車身資料相符不會被現，卻仍被警方查獲，於是又購買他人車牌使用也於昨日被查獲，許男哀嘆3次掛假車牌都被桃園分局青溪所警員查獲，以後再也不敢駕駛掛假車牌車輛。

▲3次掛假車牌行駛及無照駕駛慘罰15萬元以上。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所警員林瑋恆17日5時30分巡邏時，於桃園區民生路發現一輛白色寶馬自小客車發出噪音聲響，尾隨準備進行攔查勸導時，未料該車又違規紅燈右轉，立即將其攔停。

林員盤查時發現該車型號與資料不同，駕駛許姓男子表示，車輛是跟朋友借的，不清楚車輛狀況，林員詳細觀察發現車牌疑似偽造，立即呼叫支援，經詳細察看確認是偽造車牌，許男當場啞口無言。

據了解，許男因酒駕案件駕照吊銷、車牌遭吊扣，但為了上班方便在去年底上網買了偽造車牌懸掛，遭員警查獲後，又請人複製已遭查扣之車牌，自認車牌與車身資料相符應該不會有問題，沒想到還是被員警查獲，於是他又在網路上購買他人車牌，賣家說自家車未使用的車牌願意轉讓，但經員警詳細辨認，許男買到的是偽造的車牌。

許男3次掛假車牌都被青溪所員警查獲，前後罰鍰(懸掛假車牌、無照駕駛等違規)加起來15萬元以上，都快可以買一輛中古車了，哀嘆以後再也不敢用假車牌，全案依法移請偵辦。