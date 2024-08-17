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泰26歲遊客全裸在田野「性侵母牛」　秒被甩地上牛角狂頂悲劇了

俄羅斯酒駕屁孩雙載逛大街　硬「上」路過母牛求「母愛」？（圖／達志示意圖）

▲26歲男子旅遊泰國性侵母牛，遭母牛甩到地上用角狂頂。（圖／達志示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

26歲俄羅斯籍男子葉夫根尼（Evgenii Kuvshinov）近日到泰國旅遊時，被發現試圖性侵一頭被綁在木樁上的母牛，結果遭母牛掙扎時用角頂傷，當地村民發現後立刻報警，他目前已經被泰國警方拘留。

根據《太陽報》報導，葉夫根尼近日到泰國素叻他尼旅遊時，全身赤裸在田野間試圖性侵一頭被綁在木樁上的母牛，不過在他接觸母牛時疑似不小心激怒了對方，被母牛當場甩到地上並用角瘋狂攻擊。

當地村民聽見葉夫根尼的慘叫及求救聲後，立刻趕到現場查看情況，看見母牛正在傷人趕緊報警。警消抵達後，先是阻止母牛繼續攻擊，接著將葉夫根尼扛上救護車送醫。

一名在現場負責治療葉夫根尼的急救員表示，「從我們發現他（葉夫根尼）的情況，他明顯在對母牛做一些骯髒的事情，就是試圖跟母牛發生性關係」。

當地村民也證實，事件發生前，曾看見葉夫根尼全裸在田野間走動，當時就覺得對方不懷好意。一名目擊者更稱，葉夫根尼當時一邊走路一邊自言自語，接著突然走向一頭公牛，然後又轉向靠近旁邊的母牛，並試圖爬到母牛身上。

泰國警方調查後，在葉夫根尼的轎車內發現大麻，懷疑葉夫根尼是因為吸食大麻才會失控，目前正在釐清葉夫根尼是否有成功性侵母牛。

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