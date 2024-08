巴布狄倫傳奇演出「Supper Club」塵封31年！　內幕公開：狄倫恨透了

▲▼美國民謠搖滾之父巴布狄倫「Supper Club」傳奇演出錄影始終未公開 。(圖/達志影像/美聯社)

記者邱晟軒/編譯

諾貝爾文學獎得主、美國民謠搖滾之父巴布狄倫(Bob Dylan)1993年底在紐約晚宴俱樂部(Supper Club)的演出,至今仍被歌迷視為傳奇。然而,這場演出的錄影至今未能完整公開。近日,幕後製作人邁克爾·波羅夫斯基(Michael Borofsky)揭露了這段經典演出的籌備過程,也披露了為何這段錄影最終被擱置。

波羅夫斯基替巴布狄倫拍攝、執導了著名的 Supper Club 演出及多場永無止境巡演(Never Ending Tour),並為 MTV Unplugged 和 1994 年伍德斯托克音樂節提供建議。

此外,波羅夫斯基還執導了《Time Out of Mind》專輯中的《Not Dark Yet》音樂錄影帶,以及一支從未公開的《Love Sick》影片。值得一提的是,在金獎導演馬丁·史科西斯(Martin Scorsese)正式參與之前,波羅夫斯基為紀錄片《巴布狄倫:迷途之家(No Direction Home)》進行了大量初期訪談拍攝工作。

關於 Supper Club 演出的源起。波羅夫斯基近日在專訪中回憶起他是如何開始與狄倫合作的。他表示,「我是從巴布狄倫30周年演唱會(The 30th Anniversary Concert Celebration)後才進入狄倫的世界的。」當時,這場演唱會已經錄製完成,但 VH1 或其他電視台想要將這場演出剪輯成一個更短的節目。於是狄倫的經紀人 Jeff Rosen 找到了波羅夫斯基。

波羅夫斯基表示,「這是一場非常複雜的演出,有許多音樂人參與其中,所以我們花了很多時間一起剪輯。」最終,他們將這場長達數小時的演唱會壓縮成一個22分半鐘的節目,符合電視網播放的要求。波羅夫斯基表示:「當時,我在索尼擔任影片和視頻部門的副總裁,這其實不是我的本職工作,但我們剪輯得很開心。」

波羅夫斯基談到 1993 年Supper Club演出的背景時表示:「這場演出其實源於我為巴布狄倫30周年演唱會所做的工作。當時,經紀人Jeff Kramer、Rosen和狄倫決定,是時候讓狄倫重新回到他的根源,回到過去那種親密的演出形式。同時擺脫外界對他演唱含糊不清的批評。」

在討論拍攝方式時,波羅夫斯基堅持使用膠片。他解釋:「當時 MTV 正在流行,但如果我們要重現狄倫當年在格林威治村的感覺,就必須回歸根源。我不是要拍黑白片,但你懂我的意思。」他還提到,他希望像馬丁史科西斯一樣,用六到七台攝影機來捕捉演出,而不是製作一場過度編排的表演。

「全部都記錄下來了。」團隊用了兩個晚上拍攝了四場演出。狄倫在這場傳奇演出中重現了一系列多年未曾表演的歌曲。波羅夫斯基表示,他預期這場演出基本上會是《Good as I Been to You》和《World Gone Wrong》兩張專輯的宣傳。豈料,當時彩排的第一首歌居然是『Lay Lady Lay』,緊接著陸續出現『Queen Jane』、『Disease of Conceit』、『Ring Them Bells』、『Forever Young』和『My Back Pages』等經典曲目。他認為,這表明狄倫非常重視這個項目,「這不是隨便哪個晚上都能拍到的演出。」





遺憾的是,Supper Club 最終卻未能公開。波羅夫斯基坦言,當時他採用了90年代流行的剪輯風格,試圖將錄製過程處理得像一場現場演唱會。然而,這種剪輯方式未能與原先的拍攝概念保持一致,狄倫對此感到不滿,特別是影片中的鏡頭切換頻繁,讓他感到困惑。

「我剪完片之後,巴布進來看了成品,他恨透了它。」在一次於索尼紐約工作室的小型放映中,狄倫對影片的剪輯表達了強烈不滿。波羅夫斯基表示,他早在第七、第八首歌時就察覺到了狄倫的不悅。狄倫對於影片的剪輯方式感到困惑,因為這與他作為音樂家的美學觀點相悖。

放映結束後,狄倫要求清場,並與波羅夫斯基在剪輯室的一張小沙發上並肩坐下討論。最終,他們決定重新剪輯影片。波羅夫斯基回憶道:「接下來的兩週內,我們幾乎每天都在工作室內一起剪輯影片。」最終完成了所謂的「Bob-and-Michael剪輯版」。

儘管重新剪輯的影片已達到預期效果,狄倫仍對於 Supper Club 的整體演出品質感到不滿,他直言:「樂隊不在狀態(in the pocket)。」因此,這段影片最終被擱置,從未正式公開。波羅夫斯基坦言,儘管他對此感到失望,甚至因此錯失了一筆收入,但他完全理解並尊重狄倫的決定。

至於 Supper Club 的影像是否仍有完整問世的機會?波羅夫斯基透露,他至今仍保存著這些原版影片,「如果你明天帶一台 DigiBeta 播放器來我家,我可以把整個影片播放給你看。」然而,由於涉及到狄倫的肖像權及音樂版權,他並無權擅自公開或出售這些影片。目前,這段錄影仍然深藏在導演的私人儲存室中,等待著有朝一日可能會被重新發掘。