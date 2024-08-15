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巴布狄倫傳奇演出「Supper Club」塵封31年！　內幕公開：狄倫恨透了

▲▼巴布狄倫 。（圖／達志影像／美聯社）
▲▼美國民謠搖滾之父巴布狄倫「Supper Club」傳奇演出錄影始終未公開 。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／編譯

諾貝爾文學獎得主、美國民謠搖滾之父巴布狄倫（Bob Dylan）1993年底在紐約晚宴俱樂部（Supper Club）的演出，至今仍被歌迷視為傳奇。然而，這場演出的錄影至今未能完整公開。近日，幕後製作人邁克爾·波羅夫斯基（Michael Borofsky）揭露了這段經典演出的籌備過程，也披露了為何這段錄影最終被擱置。

波羅夫斯基替巴布狄倫拍攝、執導了著名的 Supper Club 演出及多場永無止境巡演（Never Ending Tour），並為 MTV Unplugged 和 1994 年伍德斯托克音樂節提供建議。

此外，波羅夫斯基還執導了《Time Out of Mind》專輯中的《Not Dark Yet》音樂錄影帶，以及一支從未公開的《Love Sick》影片。值得一提的是，在金獎導演馬丁·史科西斯（Martin Scorsese）正式參與之前，波羅夫斯基為紀錄片《巴布狄倫：迷途之家（No Direction Home）》進行了大量初期訪談拍攝工作。

關於 Supper Club 演出的源起。波羅夫斯基近日在專訪中回憶起他是如何開始與狄倫合作的。他表示，「我是從巴布狄倫30周年演唱會（The 30th Anniversary Concert Celebration）後才進入狄倫的世界的。」當時，這場演唱會已經錄製完成，但 VH1 或其他電視台想要將這場演出剪輯成一個更短的節目。於是狄倫的經紀人 Jeff Rosen 找到了波羅夫斯基。

波羅夫斯基表示，「這是一場非常複雜的演出，有許多音樂人參與其中，所以我們花了很多時間一起剪輯。」最終，他們將這場長達數小時的演唱會壓縮成一個22分半鐘的節目，符合電視網播放的要求。波羅夫斯基表示：「當時，我在索尼擔任影片和視頻部門的副總裁，這其實不是我的本職工作，但我們剪輯得很開心。」

波羅夫斯基談到 1993 年Supper Club演出的背景時表示：「這場演出其實源於我為巴布狄倫30周年演唱會所做的工作。當時，經紀人Jeff Kramer、Rosen和狄倫決定，是時候讓狄倫重新回到他的根源，回到過去那種親密的演出形式。同時擺脫外界對他演唱含糊不清的批評。」

在討論拍攝方式時，波羅夫斯基堅持使用膠片。他解釋：「當時 MTV 正在流行，但如果我們要重現狄倫當年在格林威治村的感覺，就必須回歸根源。我不是要拍黑白片，但你懂我的意思。」他還提到，他希望像馬丁史科西斯一樣，用六到七台攝影機來捕捉演出，而不是製作一場過度編排的表演。

「全部都記錄下來了。」團隊用了兩個晚上拍攝了四場演出。狄倫在這場傳奇演出中重現了一系列多年未曾表演的歌曲。波羅夫斯基表示，他預期這場演出基本上會是《Good as I Been to You》和《World Gone Wrong》兩張專輯的宣傳。豈料，當時彩排的第一首歌居然是『Lay Lady Lay』，緊接著陸續出現『Queen Jane』、『Disease of Conceit』、『Ring Them Bells』、『Forever Young』和『My Back Pages』等經典曲目。他認為，這表明狄倫非常重視這個項目，「這不是隨便哪個晚上都能拍到的演出。」

▲▼巴布狄倫 。（圖／達志影像／美聯社）

遺憾的是，Supper Club 最終卻未能公開。波羅夫斯基坦言，當時他採用了90年代流行的剪輯風格，試圖將錄製過程處理得像一場現場演唱會。然而，這種剪輯方式未能與原先的拍攝概念保持一致，狄倫對此感到不滿，特別是影片中的鏡頭切換頻繁，讓他感到困惑。

「我剪完片之後，巴布進來看了成品，他恨透了它。」在一次於索尼紐約工作室的小型放映中，狄倫對影片的剪輯表達了強烈不滿。波羅夫斯基表示，他早在第七、第八首歌時就察覺到了狄倫的不悅。狄倫對於影片的剪輯方式感到困惑，因為這與他作為音樂家的美學觀點相悖。

放映結束後，狄倫要求清場，並與波羅夫斯基在剪輯室的一張小沙發上並肩坐下討論。最終，他們決定重新剪輯影片。波羅夫斯基回憶道：「接下來的兩週內，我們幾乎每天都在工作室內一起剪輯影片。」最終完成了所謂的「Bob-and-Michael剪輯版」。

▲▼巴布狄倫 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴布狄倫 。（圖／達志影像／美聯社）

儘管重新剪輯的影片已達到預期效果，狄倫仍對於 Supper Club 的整體演出品質感到不滿，他直言：「樂隊不在狀態（in the pocket）。」因此，這段影片最終被擱置，從未正式公開。波羅夫斯基坦言，儘管他對此感到失望，甚至因此錯失了一筆收入，但他完全理解並尊重狄倫的決定。

至於 Supper Club 的影像是否仍有完整問世的機會？波羅夫斯基透露，他至今仍保存著這些原版影片，「如果你明天帶一台 DigiBeta 播放器來我家，我可以把整個影片播放給你看。」然而，由於涉及到狄倫的肖像權及音樂版權，他並無權擅自公開或出售這些影片。目前，這段錄影仍然深藏在導演的私人儲存室中，等待著有朝一日可能會被重新發掘。

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