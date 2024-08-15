百年美妝品牌「雅芳」在美申請破產！　台灣總公司火速發聲了

▲雅芳美妝驚傳在美國申請破產保護，雅芳台灣總公司緊急澄清 。（圖／翻攝雅芳台灣官方網站）

記者邱晟軒／綜合報導

創立超過135年的美妝品牌雅芳（Avon），銷售化妝品、護膚品、香水及個人護理產品聞名。然而，近日驚傳雅芳在美國申請破產保護，試圖擺脫超過10億美元（約新台幣323億元）債務，引發外界關注。對此，雅芳台灣總公司迅速發聲，進行澄清。

根據《衛報》和《福斯商業新聞》的綜合報導，美國非營運控股公司「雅芳產品公司」（Avon Products, Inc.，簡稱API）已於13日依據美國破產法第11章提出破產保護申請。

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外媒指出，近年來，「雅芳產品公司」面臨超過200起與滑石粉產品相關的索賠訴訟，指控雅芳產品中的滑石粉含有致癌物質。該公司目前已在個人傷害訴訟辯護及和解費用上花費2.25億美元（約新台幣72.6億元），總債務更高達13億美元（約新台幣420億元）。

雅芳產品公司董事長杜貝爾（John Dubel）發布新聞稿說明，申請破產保護以及出售雅芳非美國業務的計畫，將有助於公司最大限度發揮資產價值，並以『有序』的方式履行其義務。

針對此事，雅芳台灣總公司今天發出澄清聲明表示，雅芳美國公司（API）申請破產事件與雅芳台灣完全無關，強調「雅芳的全球國際市場業務將照常運營並持續推進品牌的策略行動。」

雅芳台灣總公司進一步重申，雅芳仍然持續於推動我們的國際業務戰略，包括現代化直銷模式，並重新啟動品牌以加速增長。

公司聲明最後表示，AVON 雅芳台灣公司將續穩定經營持續服務所所有的美麗事業代表、會員及消費者，完全不受美國公司（API）申請破產事件任何的影響，請勿受片面不完整訊息誤導。