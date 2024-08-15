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SMILE Pro 2.0全飛秒近視雷射　升級AI導航三大全新功能讓視力精準再升級

▲受到不少消費者信賴的德國微創全飛秒近視雷射SMILE Pro正式升級2.0，全新導入AI導航近視雷射，從測量、定位到手術全方位自動串聯；加上僅0.2公分的微創傷口降低術後乾眼發生機率，同時單眼的雷射時間10秒內就能完成。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者蒲世芸／採訪報導

不少民眾因為近視，因此必須和眼鏡形影不離造成生活中許多不便。但隨著醫療科技發展，透過近視雷射手術，就有機會讓眼睛恢復到良好視力。其中受到不少消費者信賴的德國微創全飛秒近視雷射SMILE Pro，正式宣布升級為2.0，全新導入AI導航近視雷射，從測量、定位到手術全方位自動串聯，讓手術無論是精準度、安全度又往前更進一步。

▲▼蔡司全飛秒雷射。（圖／蔡司提供）

▲全飛秒近視雷射SMILE Pro正式宣布升級為2.0，加入三大全新功能。（圖／記者姜國輝攝，下同）

大學眼科榮譽總院長林丕容醫師提到，「SMILE Pro 2.0是新一代的全飛秒近視雷射，它主要的工作原理是透過雷射掃描角膜，塑造出一個微小的透鏡，再透過微小的傷口0.2公分左右抽取出來，因此傷口小恢復快，整個過程雷射掃描只要10秒鐘，成為近視雷射的主流。」大學眼科院長葉威毅醫師補充，「0.2公分的微創傷口可以減少神經叢的傷害，讓術後的乾眼發生機率降低，也比較不會不舒服；另外就是它採用高頻率的飛秒雷射，所以一隻眼睛單眼的雷射時間縮短到10秒以內就能完成。」

▲▼SMILE Pro2.0全飛秒近視雷射,大學眼科,林丕容醫師,葉威毅醫師,楊謹華,品子。（圖／記者姜國輝攝）

▲大學眼科榮譽總院長林丕容醫師提到SMILE Pro 2.0，包括從精準量測將數據串聯手術平台、透過自動散光導航進行精準定位，最後再結合AI智能調控參數提高手術精準度，完善手術每一步細節，並擁有術後最佳視覺品質。

德國微創品牌技術SMILE微創術式， 從單眼雷射23秒時間縮短為10秒，優化升級為SMILE Pro；再加入三大新功能全面進化升級為SMILE Pro 2.0，包括從精準量測將數據串聯手術平台、透過自動散光導航進行精準定位，最後再結合AI智能調控參數提高手術精準度，完善手術每一步細節，來確保手術後的視覺品質。

▲▼SMILE Pro2.0全飛秒近視雷射,大學眼科,林丕容醫師,葉威毅醫師,楊謹華,品子。（圖／記者姜國輝攝）

▲大學眼科院長葉威毅醫師透露，同為眼科醫師的太太也選擇藉由SMILE Pro來改善視力，自己幫她做了近視雷射手術後，到現在視力的狀況都非常良好。

大學眼科榮譽總院長林丕容醫師說，「新升級虹膜影像攝影精準測量角膜資料後，可以直接透過雲端傳輸串聯手術儀器，減少人為輸入造成的失誤。再來透過虹膜辨識追蹤，做到自動散光定位導航，準確定位散光軸度，讓散光矯正效果更精準。最後則可透過AI智能調控參數，優化臨床雷射參數的設定，包含亞洲人在內的內建800多萬筆全球資料庫，再結合本地各院所資料進一步經由AI優化，全方位提升術後品質及滿意度。」大學眼科院長葉威毅醫師也透露，「我們大學體系許多眼科醫師都藉由SMILE Pro來改善視力，我的太太也是眼科醫師，我也幫她做了近視雷射手術，術後到現在視力的狀況都非常良好。」

▲▼蔡司全飛秒雷射。（圖／蔡司提供）

▲▼品牌大使楊謹華與KOL品子開心分享，自己術後重擁良好視力讓生活帶來更多便利。

▲▼SMILE Pro2.0全飛秒近視雷射,大學眼科,林丕容醫師,葉威毅醫師,楊謹華,品子。（圖／記者姜國輝攝）

品牌大使楊謹華與KOL品子也開心和大家分享，自己術後明亮雙眼為生活帶來的改變。楊謹華說，「我是在去年做完手術的，這也是我覺得自己在2023年做得最對的一個選擇，因為它真的減少了我生活中很多的不便，比如說戴隱形眼鏡等。關於手術過程，進到手術室後，醫生和醫療團隊會在旁邊輔助並告訴你，現在這一步要做什麼都會分享得很清楚，連秒數也會在你旁邊數，這都讓我非常安心。因此我一做完雷射之後，隔天立刻和身邊很多人分享，我也非常推薦想要來做近視雷射的朋友們。」KOL品子也分享提到，「雷射前我近視度數滿重的，有550度！當時我下午進行雷射，晚上直接就已經是可以清楚看到的，和以往落差非常大。本來在診療室外面很緊張，結果進手術室以後，大概不到5分鐘就完成了，做完之後恢復也很快，現在每天早上起來感覺世界都變成是無碼的，非常幸福！」想要擁有閃亮雙眸，術前別忘與醫師充分溝通，確認最適合自己的療程，重獲清晰視力不再是夢。

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