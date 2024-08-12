全球超級富豪「集中10城市」美國佔6成　亞洲僅2城市上榜

▲住在日本東京超級富豪數量達6445人。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

最新調查顯示，全球超級富豪數量創下新高，達42萬6330人，大約占全球總人口的0.005％，且全球近75％的超級富豪生活在10個國家，大約六分之一的超級富豪集中在10個城市中，去年有3個亞洲城市上榜，但今年僅剩2個。

根據《商業內幕》報導，數據公司Wealth-X在2024年的調查結果顯示，淨資產達3000萬美元（約台幣9.8億元）的全球超級富豪數量創下新高，比去年增加7.6％，達42萬6330人，大約占全球總人口的0.005％，合計淨資產達49.2兆美元。

據統計，全球資產達500萬美元（約台幣1.6億元）的「超高淨值人口」（VHNWI）中，僅有約0.8％是身家達1億美元的億萬富翁，但他們的總資產占全球總資產的24％。

俗稱物以類聚、人以群分並非沒有道理，統計結果顯示，全球近75％的超級富豪生活在10個國家，大約六分之一的超級富豪集中在10個城市中，其中有6個在美國，占全球超級富豪的35％。

今年日本東京、香港成為亞洲唯二上榜的城市，新加坡則跌出榜外。

未來5年，隨著超級富豪的集中趨勢，這些城市將可能成為全球財富的重要中心。

值得注意的是，成長最快的超級富豪城市中，有三個位於印度，分別是班加羅爾、海得拉巴和德里；這些城市的超級富豪人數每年以14％到16％的速度快速增長。