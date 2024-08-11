廣西「魔毯」故障1死60傷　目擊者：一直往上轉「有人皮被扯掉」

▲廣西德天瀑布「魔毯」項目。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣西德天瀑布景區的登高觀瀑魔毯10日下午發生故障，導致1名遊客身亡，60名遊客受傷，其中1人傷勢嚴重。遊客表示，魔毯是一個狹長的通道，類似滑雪場的輸送帶，但沒有安全帶等防護措施。

根據新京報報導，一名現場的目擊者表示，事發時他人在樓梯轉角處，聽到很多人發出驚叫聲，設備不停往上轉，有人被卡住，還有人胳膊上的皮膚被扯掉了。

德天瀑布景區當晚發出公告，稱因設備設施維修檢查，11日起暫時閉園，後續開放時間另行通知，並接受已訂票的遊客退票。

從景區的介紹中可以看到，飛天魔毯是依山而建的，兩段魔毯合計長度約356公尺。

一名遊客透露，魔毯是一個狹長的通道，類似於滑雪場的傳送帶，坡度較緩，每個人都需要坐在上面體驗，「有兩段路程，一段是6分鐘，另一段是8分鐘，中間的中轉部分需要遊客自己走樓梯。」

遊客說，他們也是第一次坐，就買了88元的票，包含了飛天魔毯和大理石滑道，當時一起體驗的遊客很多，每個人都是間隔大約有一公尺左右坐下。

遊客也指出，飛天魔毯雖每個停留段會有工作人員提示遊客不要站立和躺下，但遊客坐著的身旁是沒有安全帶等防護措施的。

根據當地政府通報，事故發生後，大新縣第一時間成立事故應急處置工作組，縣委縣政府領導趕赴現場指揮處置，縣應急局、文旅、消防、醫護人員已到現場實施救治、開展事故原因調查和遊客安撫工作。