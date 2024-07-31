勸世影片瘋傳　男女國道沒繫安全帶「猛撞擋風玻璃」

記者陳俊宏／綜合報導

影片瘋傳！國道公局警察局分享一對男女未繫安全帶的勸世影片，「只是一個小追撞，兩個人直衝擋風玻璃，如果車速100不繫安全帶，往往直接飛出去，安全帶重不重要，自己想想看。」警方提醒，去年至今，未依規定繫安全帶事故致死已有25人。

▲▼男女未繫安全帶，直接彈起撞擋風玻璃。（圖／翻攝國道公路警察局臉書）



國道警方表示，影片發生在今年6月26日早上8點多，地點在國道1號北向27公里三重路段，27歲的李姓男子駕駛小客車疑似分心，未注意車前動態，追撞64歲顏姓男子駕駛的小客車。

警方指出，從顏姓駕駛提供的後鏡頭影像，可看出李男及車內女乘客因沒有繫安全帶，於車輛碰撞時撞擊前擋風玻璃，李男（臉部受傷）及女乘客（右膝受傷）送醫後無大礙；當時車速並不快，都可從影片中看出未繫安全帶發生事故時，在車內所受到衝擊，國道時速動輒破百，如果未繫安全帶，一旦發生事故車輛撞擊時，往往拋出車外致死。

而根據影片，在追撞發生後，女乘客才趕緊繫上安全帶，讓國道警方在影片旁白上直呼，「現在繫？？？Why？」

▼女乘客在追撞後才繫上安全帶。（圖／翻攝國道公路警察局臉書）



警方說，根據統計，車禍發生時沒繫安全帶被彈出車外的機率，比起有繫安全帶的人高出30倍，未繫安全帶發生交通事故的致死機率，則是有正確使用者的3.6倍；尤其高速公路車速快，發生事故後，未正確使用安全帶可能造成人員拋出車外，或是碰撞車內座椅、車窗玻璃等造成嚴重的傷害。

警方提到，員警攔檢時經常發現，有駕駛人未以正確方式繫安全帶，例如為規避取締，僅繫上半身或以夾扣讓安全帶過鬆；甚至有民眾為了讓車輛的未繫安全帶警示消音，使用消音扣可直接插入安全帶插座，這些動作都會讓意外發生時，失去安全帶的保護。

▲▼遭撞的車輛（上圖）和追撞的車輛（下圖）。（圖／翻攝國道公路警察局臉書）



警方表示，去年國道發生交通事故，因未依規定繫安全帶致死人數計15人，佔總死亡人數比率21.7%；今年至今，則有10人是未繫安全帶發生車禍死亡。

警方指出，今年1至6月取締未繫安全帶違規，共計7萬4000多件，為降低交通事故的傷亡程度，除加強路檢攔查外，並將利用高速公路沿線制高點蒐證舉發，希望用路人上車第一件事情，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及；另外，4歲以下且體重在18公斤以下幼童，應使用幼童安全椅，以確保孩童安全。