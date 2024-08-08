豐原警分局歡慶父親節　舉辦親子保齡球育樂趣味競賽

▲豐原警分局於父親節舉辦保齡球趣味競賽。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市豐原警分局單位裡有74%男性員警已為人父，今天是父親節，分局長林大為除贈送警察爸爸們使用期限達1年半的東勢林場門票，更舉辦保齡球趣味競賽，讓警察爸爸們有機會與家人同樂，彌補平日因工作繁忙無法陪伴的遺憾，也藉此鼓勵學生利用暑假從事身心健康活動及養成規律運動習慣。

豐原警分局表示，在分局發放的問卷調查中，約有74%是警察爸爸，在父親節的願望是可以好好陪伴家人，分局長林大為聽到員警心聲，贈送每位警察爸爸各4張使用期限長達1年半的東勢林場門票，滿足警察爸爸們的心願，可以享受全家出遊的美好時光。

此外，今天上午林大為也舉辦暑期保護青少年－青春專案「青春保齡‧幸福傳承」保齡球趣味賽，除讓警察爸爸與家人同樂，現場同步進行反毒及兒少保護相關議題宣導，並教導辨別新型毒品。宣導過程穿插有獎徵答，答對者可獲得分局訂製的網紅喵警長「伍丼么」鑰匙圈，大家看到可愛的貓警長，參與者們積極並踴躍爭相回答。在互動過程中，不僅加深對新型毒品的認識與瞭解，且大大提升宣導成效。

▲現場同步進行反毒及兒少保護相關議題宣導。（圖／記者白珈陽翻攝）



林大為表示，此次活動除了營造幸福健康組織文化，更要秉持警政署「做一個健康、快樂開心的警察爸爸」的工作理念與核心價值籌辦，因警察勤務繁重，作息日夜顛倒，同仁如何在家庭與工作之間找到平衡，是長年以來重視的課題，期許此次透過贈送出遊票券以及辦理趣味球賽的方式，完成每位警察爸爸欲陪伴家人的心願，在專屬於自己的節日中，與家人共享美好的親子時光。