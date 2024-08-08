春虹建設熱心公益　符合條件之桃園學子都可申請清寒獎助學金

▲桃園市長張善政:「市府非常榮幸能夠與德修宮慈善文教基金會合作，將獎助學金送到學校給每一位需要幫助的學生」。

圖、文／春虹建設提供

德修宮慈善文教基金會是由桃園在地三十年的建商春虹機構董事長黃正園為回饋鄕里而成立，黃董事長認為人材是企業的根本，而人材需靠教育培養，因此「春虹建設」長期熱心公益且支持教育，連續多年放發清寒獎助學金，近3年總計發放超過2,500人、逾750萬元獎助學金。

桃園市長張善政出席「德修宮113年上半年度清寒獎助學金頒獎典禮」時表示，財團法人桃園市德修宮慈善文教基金會自1 0 9 年起，每年2次各提供本市公立高（(職 )600個清寒獎助學金名額，今年上半年共有19所學校、518名學生申請，每一位學生將獲得3,000元 獎助學金，合計155萬4 ,000元。

德修宮善行含括地方大小事，「清寒急難救助」、「喪葬扶助」、「地方弱勢及老人關懷慰問金」、「地方文化及宗教活動贊助」，112年至今年5月合計捐助超過1仟萬元。春虹機構副董事長黃宗元先生表示「未來「春虹建設」將繼續秉持回饋社會的初心，堅持做到最好，不斷探索創新模式，推動企業的可持續發展，為社會繁榮和進步做出更大的貢獻」。官網：https://www.sccv.com.tw/

