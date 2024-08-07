女電梯內「做運動」！下秒突劇烈搖晃慘摔　網罵：不會走樓梯

▲女子在電梯內小跑步，導致電梯故障搖晃，而她也隨之摔倒在地。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社公開版）

圖文／CTWANT

電梯內運動太危險！大陸安徽省近日有一名女子在搭乘電梯時，不斷在裡面小跑步，雖然她中途察覺異樣，一度停下腳步，卻又在3秒內繼續小跑步，結果才短短20秒的時間，電梯就開始劇烈晃動，女子隨即也慘摔在地上。

根據陸媒《農民頻道》的報導，當時這名短髮女子走進電梯後，剛按完樓層按紐，電梯門都還未關閉時，她便開始小跑步。然而，在電梯行進過程中，女子感覺電梯疑似出現狀況，一度停止動作3秒鐘，卻還是繼續小跑步。

沒想到的是，前後不到20秒的時間，電梯突然激烈晃動，女子也摔得四腳朝天，幸運的是身體並未受傷。

對此，網友們紛紛吐槽，「這種行為之前只在4、5歲小孩子身上見過」、「這麼熱愛運動怎麼不直接爬樓梯」、「還好沒有禍害到其他人」、「無知無畏」。

這段監視器影片被分享至臉書社團「爆廢公社公開版」後，網友也紛紛留言罵爆，「請不要在電梯裡運動」、「小孩都知道不能在電梯裡跳」、「我看的好怕！超怕她最後整台電梯摔到什麼都變形了」、「要讓她負擔維修費」、「也許…可能…不是做運動，而是她尿急」。

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