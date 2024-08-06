台灣珍奶徽章超搶手！波多黎各選手跪求　擊劍王子陳弈通出手了

▲史考特在影片中表示，她非常喜歡喝珍奶 。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣設計的珍奶造型奧運徽章除了可愛之外，還不失台灣特色，成為奧運會上最搶手的紀念品之一。波多黎各田徑選手史考特（Gabby Scott）就是珍奶的愛好者，為了想拿到台灣的珍奶奧運徽章，她透過TikTok請求網友牽線協助，開心從台灣擊劍王子陳弈通的手中拿到珍奶徽章。

史考特在影片中表示，她非常喜歡喝珍奶，無論是難過、開心、沮喪、高興都要來一杯，在看到隊友拿到珍奶徽章之後，她也很想要，且這是她最想要的造型徽章，拍片跪求大家希望能幫助她拿到珍奶徽章。

果真在網友的協助之下，史考特從我國擊劍選手陳弈通取得聯繫，開心拿到珍奶徽章，事後又上傳一段影片炫耀。在鏡頭前，史考特開心拿著珍奶徽章，露出燦爛笑容，大讚珍奶徽章真的很可愛。

這段炫耀珍奶徽章的影片曝光後，多名網友留言表示，「那徽章太可愛!恭喜妳拿到了」、「交換徽章的行為好可愛，徽章本人也很可愛」、「恭喜」。