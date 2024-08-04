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陳念琴IG遭烏茲別克網友「洗版罵GAY」　台灣粉絲怒回擊

▲▼我國「抗癌女拳王」陳念琴於巴黎奧運拳擊女子66公斤級賽事順利挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳念琴IG遭烏茲別克網友「洗版罵GAY」，台灣粉絲怒回擊「秀下限超好笑，來越多代表他們越自卑」。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

「拳擊女王」陳念琴3日出戰巴黎奧運拳擊女子66公斤級8強賽，對戰烏茲別克選手哈米多娃（Navbakhor Khamidova），最終以5比0大勝晉級4強，不料比賽結果出爐，陳念琴的Instagram突然出現許多疑似是烏茲別克的網友留言人身攻擊，讓不少台灣粉絲看了非常不捨。

▲▼陳念琴的ig被烏茲別克網友洗留言。（圖／翻攝自IG／boxing_chloe）

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▲▼陳念琴的ig被烏茲別克網友洗留言。（圖／翻攝自IG／boxing_chloe）

▲▼陳念琴的ig被烏茲別克網友洗留言。（圖／翻攝自IG／boxing_chloe）

▲陳念琴IG遭疑似烏茲別克的網友留言狂酸。（圖／翻攝自IG／boxing_chloe）

陳念琴3日戰勝烏茲別克選手哈米多娃後，她的個人IG陸續出現使用烏茲別克語、塔吉克語的網友留言攻擊，除了有人狂刷「UZ」（烏茲別克旗幟的繪文字）及哈米多娃的姓名外，還有人留言Gay，或貼出彩虹旗、倒讚、嘔吐或憤怒等圖示。

陳念琴的遭遇讓許多台灣網友非常不捨，許多人留言力挺，「那些打不贏就來騷擾別人的沒品訊息，念琴請無視，你最棒，我們台灣的驕傲，拳擊可愛漂亮寶貝」、「妳超棒，強到爆炸，輸不起的烏茲別克來秀下限超好笑，來越多代表他們越自卑」、「念琴你超棒，不管接下來如何，你都是最棒的，別理那些烏茲別克輸不起發言」。

▼台灣網友力挺陳念琴。（圖／翻攝自IG／boxing_chloe）

▲▼陳念琴的ig被烏茲別克網友洗留言。（圖／翻攝自IG／boxing_chloe）

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