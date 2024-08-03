高雄住宅深夜大火　一家三口受困送醫

▲高雄大寮住宅深夜傳大火。（圖／記者爆料網）

記者葉國吏／綜合報導

高雄大寮景隆街2日晚間11時許發生住宅火警，屋內一家三口受困，消防隊到場救出後送醫救治。

根據記者爆料網指出，消防局獲報後出動18車39人前往搶救，警消到場發現有火煙竄出，更有民眾受困屋內，立即佈水線搶救。

火勢在3日凌晨0時1分撲滅，救出3名受困民眾，分別為93歲爸爸、吸到煙、意識清楚；76歲媽媽、受到驚嚇、意識清楚；48歲女兒、受到驚嚇、意識清楚，皆由救護車處置後送醫。至於詳細起火原因仍有待警消進一步調查釐清。