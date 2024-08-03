學員搭運輸機到馬公.....「航空戰鬥營」播下全民國防種子

軍聞社／高雄電

國防部113年全民國防教育暑期戰鬥營於空軍官校舉辦「航空戰鬥營」，學員們在為期5天4夜的課程中，分別體驗模擬機、參觀裝備，實際認識國防事務，並於2日圓滿結束，為暑假增添難忘回憶。

課程中，學員們分別搭乘C-130H運輸機前往澎湖馬公，展開難忘的外島課程體驗。由於多數學員是首次搭乘軍用運輸機，難掩雀躍心情；課程也帶領學子前往第七基地天氣中心，聽取教官解說單位任務特性及探空氣球功能，透過有獎徵答的方式，激發學子對於國防事務的認識。

此外，營隊同時也安排參訪空軍第四聯隊及第一聯隊，內容包含IDF模擬機及甲車試乘體驗、各型教練機、消防車展示，並體驗T-34C與AT-3型機的模擬機，透過逼真的模擬飛行操作，讓學員對飛行充滿嚮往。

課程最後一天，學員們先後至國求中心以及第八通航資中隊，體驗各種求生裝置的操作以及參訪新式飛航管制塔臺，瞭解航空管制的運作流程，結訓典禮由政戰主任高上校親自主持及頒獎，感謝承辦單位用心規劃，讓參加學員們暸解空軍部隊的任務、工作實況與辛苦的一面，同時也期許所有戰鬥營學員們，經過5天4夜的課程後，對空軍留下美好的印象，透過「寓教於樂」的方式深入瞭解空軍，達到全民國防教育目的。