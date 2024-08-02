87歲嬤大雨中失蹤！中和帥警找到她　「超man公主抱」送回家

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市中和警分局南勢派出所於7月31日下午4時，接獲52歲的蔡先生報案，表示其87歲的母親黃婦外出購物後未返家。蔡先生因此擔憂母親的安危，並向警方求助。南勢派出所接獲報案後，立即派出警員鍾原浩和洪崇惟前往協尋。當時正值午後雷陣雨，但兩位警員毫不畏懼風雨，進行地毯式搜索，最終成功找到人，並「公主抱」送黃婦回家。

▲中和帥警「公主抱」黃婦，在滂沱大雨中暖心送她回家。（圖／記者陸運陞翻攝）

南勢派出所接獲通報後，立即透過無線電通報中姓員警、以及洪姓員警前往協尋，此時外頭下起午後雷陣雨，2名員警無懼滂沱大雨，於黃婦住家婦今展開地毯式搜索，最終在下午5時許於南山路一帶工地內發現了黃婦身影。

▲員警在大雨中尋人，制服已經全被雨水打濕。（圖／記者陸運陞翻攝）

由於當時雨勢磅礡，黃婦全身已經濕透。警員們擔心黃婦會因為淋雨而感冒，儘管他們自己也因為在大雨中尋人而全身濕透，仍然陪同家屬將黃婦帶回家，並確保她平安到家後才離去。蔡家對於南勢所警員的即時協助感到相當感動，並充滿謝意。

中和分局呼籲，民眾家中若有年邁長者，應多加留意其生活起居及出入動向。若民眾在外發現長者有需要協助之情事，可立即撥打110專線報案。長者亦可配戴足資辨識之手鍊等，以利警政等單位及時協尋。

▼警方在南山路一帶工地內尋獲黃婦。（圖／記者陸運陞翻攝）