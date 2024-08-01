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正能量阿凱加入名導團隊學製片　重返新店勒戒所演講大受歡迎

▲▼正能量阿凱加入名導團隊學製片　重返新店勒戒所演講大受歡迎。（圖／張登凱提供）

▲正能量阿凱(右2)加入名導安景鴻(左4)團隊學製片，與知名演員李㼈(左3)一同赴日月潭。（圖／張登凱提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

正能量阿凱（張登凱）持續分享重生之路的滿滿喜悅，勉勵受刑人保持正向、不放棄為重返社會做足準備。近期阿凱跟隨名導安景鴻學習製片，著手準備拍攝盲人泳渡日月潭為主題的紀錄片，剛好也因緣際會重回當初受洗的新店戒治所傳福音而格外有感。阿凱分享，非常感謝當初「總裁大哥」東森集團總裁王令麟長期的鼓勵及無私的支持，才能成就今日活得精采的正能量阿凱。

▲▼正能量阿凱加入名導團隊學製片　重返新店勒戒所演講大受歡迎。（圖／張登凱提供）

▲阿凱加入名導安景鴻團隊學製片，與知名演員李㼈等人為紀錄片前往日月潭場勘。

阿凱分享，近期他正積極投入製片團隊，跟隨名導安景鴻學習，該團隊正在著手拍攝以盲人泳入日月潭為主題的紀錄片，記錄台灣真人真事，不久前跟著導演及知名演員李㼈一同場勘，已在日月潭商店街造成轟動，獲得許多民眾支持與打氣，相當期待能跟隨紀錄片團隊學習，甚至一路走上金馬影展紅地毯進而躍上國際影展。

▲▼正能量阿凱加入名導團隊學製片　重返新店勒戒所演講大受歡迎。（圖／張登凱提供）

▲阿凱再次回到當初受洗的新店戒治所傳福音感觸特別深。

不久前，(7/29)阿凱再次回到新店戒治所進行福音分享，讓他感觸相當深！他回憶起26歲時在新店戒治所受洗的情景，就是在同一棟樓層的勒戒一班，感謝如今已過了17年，上帝始終沒有離開他。當天他除了和同學們分享自己如何戒毒、如何從學習中改變自己、如何從逆境中成長，也分享了包含《重生效應》、《突破的奧秘》、《初衷》、《做自己的富爸爸》等書鼓勵同學，期盼能用生命影響生命。由於過去他經常身體力行做公益，也為受刑人勞作金發聲，因此許多受到同學熱烈歡迎甚至請他簽名，對他說：「感謝你們願意為受刑人與更生人的付出」，讓阿凱非常感動也覺得相當有意義。

▲▼正能量阿凱加入名導團隊學製片　重返新店勒戒所演講大受歡迎。（圖／張登凱提供）

▲▼阿凱持續上各大電台分享自己的重生之路。

▲▼正能量阿凱加入名導團隊學製片　重返新店勒戒所演講大受歡迎。（圖／張登凱提供）

重返社會超過3年的阿凱，年少時因誤入歧途遭判刑，假釋出獄後，在王令麟與東森慈善基金會的協助下，他進入東森集團任職，擁有一份穩定工作，同時也努力從自身改變做起，不僅考取多張工作證照、學習一技之長，更追隨王令麟「更生人照顧更生人」的腳步，過去曾赴澎湖、金門、綠島、桃園等地監獄演講，也數度上各大電台不吝分享人生挫折重新站起來的經驗。

另一方面，受到王令麟長期熱心參與各項公益活動的影響，阿凱也跟著總裁大哥的腳步身體力行做公益，經常與「正能量小隊」夥伴一同送物資到偏鄉，他希望用自身經驗幫助監所內的同學建立重返社會的信心，將繼續用自己的生命去影響更多的人，為更多的受刑人與更生人付出，並持續保持正能量回饋社會。

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