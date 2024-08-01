德國揮別「停滯性通脹」？　7月通膨率意外上升至2.6％

▲德國著名汽車製造商Mercedes-Maybach。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

德國去年的經濟表現並不理想，國內生產總值（GDP）收縮0.3%，成為表現最差的主要經濟體。德國統計局30日公布的數據顯示，與前三個月相比，德國第二季度的GDP更是收縮0.1%。德國商業銀行經濟學家拉爾夫·索爾文（Ralph Solveen）認為「這種情況暫時不太可能發生太大變化」。

根據路透報導，聯邦統計局公布的數據，前兩大經濟體德國和法國7月份的通膨率，皆從6月的2.5％升至2.6%，與預期相反。此外，7月的服務業通膨率，由6月的4.1％微降到4％。

「這種情況暫時不太可能發生太大變化。」索爾文認為，7月核心通膨率達到了2.9%，在未來幾個月核心通膨率將遠高於歐洲央行2%的目標。

據歐盟統計局數據顯示，在截至6月的三個月裡，歐元區經濟增長了0.3%。在第二季度，德國再次落後於其他國家，增長方面的差距有所擴大，雖然德國經濟呈現滯脹（又稱停滯性通脹），但法國和西班牙的表現好於預期，義大利則堅守陣地，市場預計到年底還會降息一次。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家布茲斯基（Carsten Brzeski）指出，「雖然德國數據滯脹，但歐元區作為一個整體，提供了相對穩固但可能會消退的復甦以及黏性通膨」。

歐洲央行管理委員會則表示，將在未來決策中繼續觀察通膨動態，以及貨幣政策傳導的力度，這「並不是預先承諾特定的利率路徑」。