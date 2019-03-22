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外資持股51%！北京銀行將與ING設立合資銀行　共同出資138億

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▲▼ING荷蘭總部。（圖／ING官網）

▲ING荷蘭總部。（圖／ING官網）

大陸中心／綜合報導

北京銀行董事會21日審議通過了《關於與ING Bank N.V.設立合資銀行的議案》，同意與ING Bank N.V.共同出資30億元（人民幣，下同，約新台幣138億元）設立中外合資銀行。其中，ING Bank N.V.持股51%，北京銀行持股49%。

據《華爾街見聞》報導，ING Bank N.V.是北京銀行戰略投資者，也是北京銀行最大單一股東及關聯方。此外，本次關聯交易北京銀行出資金額14.7億元。截至目前，設立中外合資銀行尚需經中國銀行保險監督管理委員會審核。

資料顯示，ING Bank N.V.為荷蘭國際集團全資子公司。該集團在全球為客戶提供銀行、保險及資產管理等服務。截至2018年底，ING Bank N.V.資產總額8870.12億歐元（約新台幣310,617.52億元），淨利潤47億歐元;從核心指標分析，總資本充足率17.2%，一級資本充足率14.55%，2018年權益報酬率12.6%，成本收入比54.8%。

對於此次合作，北京銀行方面表示，該銀行與ING Bank N.V.共同出資籌建合資銀行是正常業務經營所需，雙方出資額是以市場價格為基礎，體現公平交易、協商一致的原則，不會影響公司資產的獨立性，並符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

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關鍵字：北京銀行,ING,ING Bank N.V.,合資銀行,中外合資銀行

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