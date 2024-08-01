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社會 社會焦點 保障人權

敗訴元和雅？鄭家純深夜曝心聲「我4件全贏」　公開1事反擊

記者黃翊婷／綜合報導

「雞排妹」鄭家純與國內連鎖整形診所元和雅對簿公堂，她不滿診所與媒體誤導她敗訴，昨日深夜在臉書發文表示，「與元和雅醫美的訴訟共有4件，2件民事2件刑事，我4件全贏」，並公布判決書附表，讓大家看看該診所「是怎麼對待那些被做壞的客人」。

▲▼元和雅雞排妹 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲肖像權糾紛部分，鄭家純與元和雅纏訟4年。（資料照／記者陳宏瑞攝）

鄭家純因為肖像權糾紛，提告要求2012年替她抽脂的整型診所元和雅，撤下門口柱子使用她照片的宣傳照或者賠償150萬元。智慧財產法院一審審理後認為，診所是依合約書約定合理使用，於法有據，須拆除鄭家純的看板，但不用賠償150萬；二審日前裁定駁回鄭的上訴，全案確定。

《鏡週刊》報導，元和雅表示，官司纏訟讓他們對人性感到很失望，這次的經驗也提醒他們，未來要慎選合作夥伴，人品最重要，「這年頭什麼都能整型，唯獨人心難整」。

▲雞排妹鄭家純首圖。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲鄭家純深夜發文回應元和雅。（資料照／記者李毓康攝）

鄭家純昨日（7月31日）深夜則透過臉書發文回應，「與元和雅醫美的訴訟共有4件，2件民事2件刑事，我4件全贏」，媒體和診所卻誤導說她敗訴，診所方面對她提告2件刑事訴訟，結果都是不起訴，「元和雅認為我的言論損害到他們的商譽，對我提起民事賠償。結果一審我被判賠90萬，二審我逆轉勝變免賠，對方敗訴。」

鄭家純強調，她與元和雅的訴訟沒有拿到賠償金，但成功解除合約，對方再也不能使用她的肖像，那塊未經同意且超出合約範圍的廣告看板也早已拆除，就是為了在二審時爭取免賠，「元和雅在開庭時不斷求和解，現在結束後卻又要跟媒體放話說我人品有問題、人心難整，幸好一審和二審我都沒有答應和解。」

鄭家純表示，之前檢察官、法官認定沒有損害到診所商譽的文章，她會再發一次，並附上判決書的附表，她會讓更多人知道診所「是怎麼對待那些被做壞的客人」。隨後，她也真的在臉書PO出判決書附表並表明，要將該篇文章置頂在粉專1個月。

與元和雅醫美的訴訟共有四件， 兩件民事兩件刑事，我四件全贏。 鏡週刊卻配合元和雅誤導民眾寫我敗訴，祝福元和雅未來下廣告會找你們，畢竟元和雅院長之前因為逃稅被判七年，去年拿出1.4億現金換輕判，元和雅很需要媒體的力量重振形象。 元和雅及元...

鄭家純發佈於 2024年7月31日 星期三

這是元和雅認為我毀損他們商譽的言論 被檢察官、法官判元和雅兩次敗訴 由於元和雅聯合鏡週刊誤導民眾 把四件訴訟我全贏寫成我敗訴 因此我要將這篇置頂在粉專一個月✌︎('ω')✌︎

鄭家純發佈於 2024年7月31日 星期三

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