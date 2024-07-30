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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／賴清德深夜守電視看奧運！　白天開會空檔大聊心疼楊勇緯

▲▼總統賴清德27日赴屏東勘災，縣長周春米、立委莊瑞雄、鍾佳濱、徐富癸隨行，視察水利工程及農損情形。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德27日赴屏東勘災，視察水利工程及農損情形。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

過去這一週總統好忙！國軍「漢光40號」實兵演習，又碰上凱米颱風侵襲。賴清德一下去視導部隊，一下坐鎮督導行政團隊搶救災，週末清晨就出門勘災；而身為總統，中華國家隊在外征戰，他特別抽出深夜時間，關心台灣選手在國際賽場的表現，在白天開會的空檔抓著幕僚大聊，分享觀賽感，說自己好心疼柔道好手楊勇緯。

為了替台灣的巴黎奧運代表團選手加油，賴清德特別拍攝了一段應援影片。一位總統幕僚私下透露，賴清德其實昨天（29日）在一場幕僚會議的空檔上，分享了自己觀看台灣柔道好手楊勇緯的比賽心得。

據幕僚指出，賴清德在短暫的分享中說，他很心疼楊勇緯，說楊勇緯一路拚搏到東奧銀牌又登上世界排名第一，用柔道讓世界看見台灣，在跟日本好手永山龍樹纏鬥，一直纏鬥到最後兩秒才惜敗，最終無緣晉級。他跟幕僚說，楊勇緯在他心中就是金牌了。

另一位與會的高層官員表示，賴清德也有聊到台灣60公斤級拳擊選手吳詩儀的首輪比賽心得。這位高層官員表示，賴清德細數吳詩儀的比賽歷程，面對32強首輪遇上南韓好手、2018年雅加達亞運金主吳妍智，吳詩儀是怎麼應對的，比賽節奏如何掌握等等。這位高層官員說，賴清德很稱讚吳詩儀，尤其是挺過肩傷跟低潮，這次在巴黎奧運中挺進，鬥志高昂讓他相當欽佩。

事實上，賴清德過去這個禮拜公務行程非常忙，先是「漢光40號」實兵演習，這是首次「無劇本、實戰化」模式，加上是賴清德上任首次漢光，因此他格外重視，本來規劃「每一天」都要有部隊視導的行程，但被凱米颱風攪局，後來也僅匆匆去了花蓮空軍基地。

接著，凱米颱風靠近台灣之後，賴清德就開始「緊迫盯人」，由於他擔任過地方首長、行政院長，熟悉各項業管，因此特別督導行政團隊的防救災整備，還自己跑去中央災害應變中心視察，就各項工作做進一步確認；在颱風侵襲過後，他又跟著行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、國防部長顧立雄等人下鄉勘災。

於此同時，身為總統，中華國家隊在外征戰，一直是「資深體育迷」的賴清德，怎麼可以錯過比賽；但是，這個禮拜公務繁忙，他到底哪裡有時間可以看比賽？

據了解，賴清德上個禮拜六（7月27日）清晨出門前往屏東南洲、東港、九如勘災，行程結束後，他特別確認了賽程，確定「柔道男神」楊勇緯當天晚上10點，有一場敗部復活賽，他就默默抽了個空檔，看了這場楊勇緯對上日本選手永山龍樹的比賽。

另一位總統幕僚形容，賴清德在看比賽的時候，真的就是「資深體育迷」，很喜歡抓著旁人解說賽況，一下點評對手能力，一下分析楊勇緯是如何躲過對手的進攻，以及如何掌握節奏。

事實上，賴清德是資深體育迷早就不是秘密，他在2020年就曾受邀擔任體育台客座球評。當時，幕僚本來安排他只要簡短露面後，就可以先離席，但賴清德堅持要播到結束。

沒有想到，賴清德那天一播就是6小時的「跨日大戰」，而賴清德也確實可以就投手球路、教練戰術、賽況進行評析。賽後外界都說賴清德是真的懂運動的「真球迷」，跟其他蹭棒球的政客確實不同。

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