花蓮自由行補助1千元延長　李孟諺：擬給業者「實質補助」

▲地震、颱風重創花蓮觀光，自由行住宿1千元補助申請延長年底。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

為振興花蓮觀光，觀光署編列9.65億元，6月至9月推出自由行及團客住宿補助，其中自由行平假日入住皆補助1千元，目前11萬人申請，使用率占總經費8.15億元僅約1成多，交通部長李孟諺今（30日）表示，目前花蓮鐵公路停駛封閉的影響，補助將延長，觀光署也正在相關方案，給觀光業者實質補助。

振興花蓮震後獎勵旅遊方案從6月1日起開跑，觀光署統計至目前為止，約有11萬人申請、使用11萬間房。李孟諺指出，0403地震後，花蓮住房率最低僅10至11%，補助方案推出後，住房率提升到24%，但凱米颱風又有退房狀況。

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李孟諺表示，目前持續將道路搶通減少阻斷，也在思考怎麼對花蓮觀光加強，怎麼對觀光業者有實質的協助，觀光署正在研擬相關補助方案，除了提升住房之外，有更直接的協助，不要讓業者出現系統性問題或經營風險。

李孟諺說，國內外旅客到花蓮旅遊也有加碼，國際團客來台順道遊花蓮並入住，每團將補助3至5萬元，國內團客原本補助2萬元，提高為3萬元，自由行補助是比較大宗，原定補助時程到9月，延長沒問題，因為現在鐵公路停駛封閉。

觀光署統計目前花蓮自由行住宿補助申請約11萬間房，使用經費約1億多元，占整體自由行補助8.15億元經費，僅1成多，預估延長至年底，經費應該可使用完畢。台東自由行住宿補助於明（8月1日）天開始申請，經費約1.6億元。