兩岸代表都到金門了！　「陸船翻覆案」協商預計9點展開

▲陸方代表團與家屬29日抵達金門。（圖／記者林名揚翻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

兩岸今日（30日）將就「大陸漁船翻覆案」進行協商，雙方代表前一日已分別抵達金門，會議預計上午9時於金湖飯店展開。兩岸代表可望在會議上簽署共識，由我方歸還遺體及扣留船隻，雙方還會赴殯葬所祭拜罹難者，我方並將給予家屬撫慰金150萬元人民幣（約600萬元新台幣）。

這場協商原本訂於24日舉行，但受到凱米颱風影響，延期至今日才重新舉行，大陸代表泉州台辦副主任李朝暉前一日（29日）便搭乘小三通船班抵達金門，同行的還有海協會協調處長許偉偉、晉江市紅十字會秘書長曹榮山、晉江紅十字會顧問莊東航，以及家屬來燕、于德斌等。

▼大陸及快艇翻覆，兩名船員落海罹難。（圖／記者林名揚翻攝）

李朝暉一行抵達後相當低調，面對媒體詢問未多作回應，僅表示希望台灣方面可與他（們）相向而行，妥善解決相關事宜。

陸委會副主委梁文傑也在29日晚間搭機抵達金門，他表示，自己是來幫忙檢視協商的各項準備有無照計劃進行，期盼一切能順利圓滿解決。

▼陸委會副主委梁文傑。（圖／記者李毓康攝）



對於此次協商是「官方對官方」，還是「官方對民間」，梁文傑強調，應該是「當事人對當事人」，也就是海巡署對罹難者家屬。

為了確保一切順利進行，陸方代表一行人29日抵達金門後特別前往了料羅港，勘查運送遺體及船隻的路線，還到殯葬所查看了靈堂的佈置情況。

據了解，協商會議將於上午9時在金湖飯店展開，採閉門協商的方式，雙方將簽署共識，並在完成後對外說明。

協商結束後，雙方將一同前往殯葬所祭拜罹難者，我方也會給予家屬撫慰金150萬元人民幣，接著我方在料羅港歸還遺體及扣留船隻，讓陸方的船隻運回，最後再送陸方代表及家屬搭船返回大陸。

▼我方預計在料羅港歸還扣留的大陸船隻。（圖／記者林名揚翻攝）

