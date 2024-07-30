嘉義縣災損9農產品項免勘查 　8／5前向所在地公所申請

▲▼ 凱米颱風農業災損 嘉義縣苦瓜等9種農產品項得免勘查 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

113年凱米颱風嘉義縣農產業全品項辦理現金救助，其中災損程度符合農業部公告災損天氣參數得免勘查品項共計9項，苦瓜、香瓜、西瓜全縣得免勘查，另部分鄉鎮花椰菜、洋蔥、青蒜、青蔥、大豆、毛豆得免勘查（詳如附圖表）。

符合各鄉鎮得免勘查品項，經基層公所查證農民曾於最近1年內 （含本年度），以申請農產業天然災害救助土地參與下列農業政策之一有案者，或農民依農業部開發之「農產業天然災害現地照相APP」拍攝當次災損照片，基層公所得免勘查，逕填具救助統計表層報直轄市、縣（市）主管機關：

（一） 參加綠色環境給付計畫，領有農業環境基本給付、轉（契）作獎勵、生產環境維護給付及大專業農轉（契）作獎勵等相關給付。

（二） 通過農糧作物產銷履歷驗證。

（三） 領有農業天然災害現金救助。

（四） 領有農產業保險補助保險費。

農民申請上述農產業天然災害救助，無上述種植客觀證明文件者，基層公所應抽樣勘查百分之二十以上的申請案件，確認無救助辦法第12條之1第1項情形後，填具救助統計表層報直轄市、縣（市）主管機關。

列入得免勘查品項，農民仍須於農產業天然災害救助受理期間（113年7月27日至8月5日）向土地所在地公所申請，由公所依品項及申請案件狀況勘查或免勘查。