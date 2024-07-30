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致力落實數位平權　中華電信深耕數位賦能結合科技與數位資源　照顧多元族群

▲▼ 科技翻轉城鄉差距！中華電信5G網路涵蓋368鄉鎮　開創偏鄉數位新未來　 。（圖／品牌）

▲科技讓生活更便利，Z世代是數位科技原生族群。（圖／123RF）

生活中心／綜合報導

科技讓生活更便利，只要動動手指，線上學習、外送餐點、遠距醫療都讓「距離」有了新的定義；不僅Z世代是數位科技原生族群，如今家中長輩更是依賴社群軟體與親戚好友聯繫的重度使用者，在這個全新的數位時代，落實數位平權顯得更為重要。肩負國家基礎建設責任的中華電信不僅在2022年率先完成全國368鄉鎮區的5G涵蓋，偏遠地區的行動通訊服務覆蓋率更達99.40%讓優質的網路遍佈全台。此外，透過創新科技，攜手淡江大學開發視障專用電腦點字系統，長期協助視障朋友投入電話客服工作，轉化學習成果為就業能力，並打造網路課輔系統近15年，為偏鄉學童提供線上課輔與生活陪伴，結合社區合作辦理「智慧樂齡學堂」及「智慧小學堂」，以科技和數位資源，一步一腳印落實數位平權的實績。

電信龍頭推動數位平權盡心力，創新科技承載希望

中華電信長期投入偏遠地區網路課輔近15年的「伴您好讀」，結合科技及數位軟、硬體資源進行線上一對一、量身訂製的線上課程，為學童提供課業輔導及日常生活心靈陪伴，讓偏遠地區學習環境更完善。此外，自1988年起攜手淡江大學視障資源中心協助開發視障朋友的專用電腦點字系統，照顧視障朋友學習逾40年，並於2009年成立「EYE社會創新客服中心」，讓視障朋友以此特殊系統，從事電話客服工作，轉化學習成果為就業能力，幫助自己穩定工作，中華電信透過數位賦能，以創新的科技力，促進落實數位平權。

▲▼中華電信,ESG,暖心方案,偏鄉數位。（圖／取自付費網站）

▲中華電信透過數位賦能，縮短城鄉落差，以創新的科技力，促進落實數位平權。

落實數位平權照顧多元族群需求，數位學習在地紮根

中華電信的網路門市也獲得行政院數位發展部核發的「無障礙標章2.0」A級網站認證，讓視障朋友只需用盲用電腦螢幕閱讀器和點字觸摸顯示器即可輕鬆瀏覽。同時，網站還提供手語介紹影片及語音代客轉接服務，照顧多元族群的需求。對於不熟悉網路操作的樂齡長者們，只要以手機直撥123客服專線，即會有專人提供貼心服務；並提供預約手語視訊客服服務，由專業手語翻譯老師和客服人員一同協助聽語障族群客戶了解電信業務內容。此外，秉持著企業與社會共融共好的理念，中華電信各地營運處與社區合作辦理「智慧樂齡學堂」及「智慧小學堂」，活動結合科技和數位資源，透過寓教於樂的方式，幫助學齡孩童和樂齡長者學習最新的數位知識與技能，將數位學習在地扎根。

▲▼中華電信,ESG,暖心方案,偏鄉數位。（圖／取自付費網站）

▲中華電信各地營運處與社區合作辦理「智慧樂齡學堂」及「智慧小學堂」。

暖心方案優惠多，多元族群輕鬆樂享數位生活

關懷身心障礙者、中低收入戶、低收入戶、清寒學生提供暖心方案，行動月租費最高減收200元，6/18~8/31申辦再享「Hami Video電視館三個月免費」、HiNet 寬頻月租費最高享5折、MOD平台服務費5折、指定加值服務月租優惠99元起，每月再贈最高4GB行動上網量等專屬優惠；樂齡長者申辦精采5G贈點方案就送每月2GB上網流量、購機月繳599元即可享指定手機、平板0元優惠、大4G方案用戶月租費減收50元，相當於月繳僅需149元 。眾多優惠，讓多元族群輕鬆享有數位平權，使智慧生活變得更加便利。

▲▼ 科技翻轉城鄉差距！中華電信5G網路涵蓋368鄉鎮　開創偏鄉數位新未來　 。（圖／品牌）

▲家中長輩更是依賴社群軟體與親戚好友聯繫的重度使用者。（圖／123RF）

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