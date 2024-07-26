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落石如子彈！巡查險被山崩活埋　台鐵員工嘆：別讓同仁身陷危險

▲崇德到和仁間多處遭土石淹沒，員工冒雨巡查遇山崩。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風重創台鐵，崇德到和仁間土石淹沒3處軌道，小清水溪橋西線遭沖毀，台鐵8員工昨被要求巡檢遇山崩，石頭如子彈，怪手司機受傷，花蓮強震後參與大小搶修的台鐵員工林育弘感嘆看到同仁險被活埋心有戚戚焉，他們願意拼命，但第一時間反映生命危脅可能，卻仍被要求去拍照監視，籲不要讓員工深陷危險。

凱米颱風前夜和昨天挾帶驚人雨量轟炸宜花和南部地區，台鐵崇德到和仁間巨量土石崩落，淹沒3處軌道，小清水溪橋西正線遭沖毀，只剩鋼軌懸空，受損嚴重、怵目驚心，不過卻傳出台鐵8名工務人員昨被要求前往巡察和監視，員工雖表達有可能危險，但仍被下令要求前往，結果在崇德西線北上路線K56+800遇上山崩，差點全被活埋，落石宛如子彈，怪手司機還受傷，躲過一劫的員工也拍下山崩驚險瞬間畫面。

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花蓮強震後參與大小搶修的台鐵員工、也是台鐵企業工會花蓮分會勞資代表林育弘昨得知此事後，感嘆在臉書上寫上長文，林育弘說，自從0403地震搶修至今，花蓮飽受天災威脅，每次發生事情台鐵第一件被問的事情就是幾點能通車，同仁第一時間接到通知後棄家庭不顧，就趕快出發至事發地點搶救，各位搶修同仁為了鐵路冒險犯難的心，在員工心中那是一種使命感、認同感及責任感。

▲▼凱米颱風重創台鐵，崇德到和仁間多處遭土石淹沒。（圖／讀者提供）

▲凱米颱風重創台鐵，崇德到和仁間多處遭土石淹沒。（圖／讀者提供）

林育弘表示，這些英勇出勤的同仁，平時就得披星戴月的工作，但鐵路給的夜點費120元，請問現在能買什麼點心？在時速130km/h的火車旁進行工作，危險津貼才3000元？更何況現在石頭天上飛、泥巴地上流，警察等其他事業單位夜點費、危險津貼都已經增加到哪裡去了，鐵路同仁還在領著這份微薄的薪水工作這樣合理嗎？

林育弘感嘆指出，這次同仁差點被活埋事件讓他心有戚戚焉，大家都願意為了公司拼命，這次的事件現場同仁在第一時間就有反應生命受到威脅的可能性，可是仍然要他們去做拍照或監視，未來如果現場同仁已經評估有危險，請長官們下達離開現場的指令好嗎？大家對於工作的態度絕對不會因為想偷懶而謊報危險，請不要讓同仁深陷危險之中。

面對發生災害後，台鐵員工面臨龐大何時搶通壓力，林育弘說，鐵路肩負大眾運輸的使命，搶通壓力一定很大，但請在現場基層人員身體生命安全的時候再給壓力好嗎？他們從0403以來哪一次不是用盡全力在搶通？鈞長們可以要求但不能無理，多少家庭靠著這份微薄的薪水在過生活？相信這次事情後，下次要臨時再找緊急搶修人員出門，大家一定會有所顧忌了，又不是說狂風大雨時出門給到幾倍的薪水，萬一因公走了能領多少錢？領了花得到嗎？

▲▼凱米颱風重創台鐵，崇德到和仁間多處遭土石淹沒。（圖／讀者提供）

▲凱米颱風重創台鐵，崇德到和仁間多處遭土石淹沒。（圖／讀者提供）

林育弘表示，他很喜歡鐵路這份工作，未來還會繼續面對各種挑戰，員工們還有很長的路要走，不要求工作環境多舒適，只希望在需要用盡全力時，能讓員工受傷死亡的風險降到最低好嗎？拜託請重視台鐵基層人員的薪資待遇及緊急搶修所要承擔生命受迫害風險，下次遇到緊急狀況，他一樣會毅然決然地舉手，但請公司在保護員工方面做出改變，不然願意出勤的人只會越來越少。最後，請不要只用留才津貼2000元來打發這些願意留下來的同仁，請給大家相當的薪資及待遇。

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