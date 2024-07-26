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凱米恐怖颱風尾　高雄茂林2天累積雨量1674毫米全台最多

記者黃翊婷／綜合報導

凱米颱風強襲，高雄25日出現劇烈降雨，單日雨量甚至超過莫拉克風災，其中高雄市茂林區的多納林道測站從24日0時至26日0時，累積雨量達到1674毫米。天氣粉專「台灣颱風論壇」分析，今日（26日）白天受到強盛西南風影響，依然容易下大雨，不過，降雨強度會小很多。

▲▼恐怖豪雨彈猛炸！「高雄幾乎泡水裡」　陳其邁：接200件災情。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄25日受到凱米颱風影響，出現劇烈降雨。（圖／記者賴文萱翻攝）

天氣粉專「台灣颱風論壇」分享過去48小時（24日0時至26日0時）的累積雨量圖，其中高雄市茂林區的多納林道測站累積雨量達到1674毫米，其次是屏東縣尾寮山1476毫米、嘉義縣奮起湖1428.5毫米等等；此外，在這份統計資料中，南部20個觀測站測得的累積雨量都超過1100毫米。

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「台灣颱風論壇」人員分析，中南部地區清晨之前仍會出現持續性大雨或強降雨，尤其是中部及南高屏雨勢較為持續，今日（26日）白天受到強盛西南風影響，依然容易下大雨，不過，降雨強度會小很多，沒有25日這麼誇張。

中央氣象署已在今日凌晨2點半解除凱米颱風本島警報，最快將在早上8點半解除海上颱風警報。中央氣象署預報員陳姵安表示，凱米颱風尾帶來的豐沛雨量預計在今晚就會趨緩，但周六（27日）風向改為東南風，屆時東部、屏東將會出現風場幅合效應，將會有水氣影響。

▼凱米颱風已轉為輕度颱風，雨勢預計今晚趨緩。（圖／中央氣象署）

▲▼凱米颱風。（圖／中央氣象署）

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