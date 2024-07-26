凱米8點半解海警！14縣市炸颱風尾豪雨　熱帶低壓可能下週生成

▲凱米颱風警報單。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

凱米颱風最快在今早八點半解除海上颱風警報，不過颱風尾夾帶的豐沛雨量，預計會持續到今晚才會趨緩，氣象署針對苗栗以南14縣市發佈豪雨特報。另外，週末菲律賓東方海面可能會有熱帶低壓生成，預計將朝台灣東南海面前進，下週一到四對台灣會影響。

今晨2點半氣象署解除凱米颱風本島警報，凱米颱風26日5時的中心位置在馬祖的西南西方約 170 公里之處，以每小時16轉12公里速度，向北北西轉西北進行。氣象署預計在今早八點半解除海上警報。

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▲雷達回波圖。



中央氣象署預報員陳姵安表示，凱米颱風尾帶來的豐沛雨量預計在今晚就會趨緩，不過週六風向改為東南風，屆時東部、屏東將會出現風場幅合效應，將會有水氣影響。

▲豪雨特報。（圖／中央氣象署）

今(26)日台中市、南投縣山區及嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣有局部大雨或豪雨，苗栗至雲林、嘉義市、東南部地區、馬祖、金門有局部大雨，其中連日降雨請注意坍方落石、土石流及山洪暴發，沿海低窪地區請慎防淹水。

另外，週末在菲律賓東方海面，可能會有熱帶低壓生成，若生成將朝台灣東南側海面前進，下週一到週四對台灣有影響。不過陳姵安透露，目前歐洲、美國對熱帶低壓的強度預設仍有分歧，還要持續觀察。