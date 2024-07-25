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亂貼蘇迪勒舊照假造凱米災情　34歲男認涉2罪...可囚3年或罰百萬

▲▼男子散播颱風災情假訊息，遭警方依照2罪嫌函送法辦。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子散播凱米颱風災情假訊息，遭警方依照2罪嫌函送法辦。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵3隊接獲報案，有民眾在社群軟體貼文「凱米颱風後，大安區仁愛路三段一帶樹木倒塌，影響道路畫面」，經過確認為造假訊息，警方立刻追查幕後貼文者到案說明，該名男子到案後自稱因為看到照片，誤以為災情嚴重才會貼文提醒，並非故意製造假訊息。

警方調查，34歲李姓男子，平時從事建築相關行業，在24、25連續2天放颱風假，在手機網路上看到有人傳北市大安區有路樹倒塌影響交通，但是卻未經過查證，就認定是凱米颱風所造成的災情。

李姓男子事後直接將照片貼在網路社群軟體，但是有網友發現是2015年蘇迪勒颱風災情舊照，立刻通知北市刑大偵3隊介入協助，並在25日下午2時許通知該名男子到案說明。

李姓男子辯稱是因為收到網路照片，誤以為是凱米颱風造成，所以才會貼上社群軟體，但是卻未能查證，警方顧慮有引起恐慌之餘，也立刻要求李姓男子將文章刪除。

警方訊後也依照《災害防救法》第53條第3項「散布有關災害的不實訊息，足以損害公眾或他人者」，將被處以3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金、另也依照《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」等罪嫌將李函送法辦。

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