女兒牆重砸1死1傷！兒「頭顱破裂」搶救中　家屬悲曝：隨時會走

▲6樓高女兒牆墜落砸車，造成1死1傷。（圖／民眾提供）

記者黃彥傑、陳韻如／花蓮報導

花蓮縣花蓮市中興路一處6樓建築的屋頂昨(24日)受到強風影響被吹掀，並且砸到了女兒牆，導致女兒牆向下掉落，當場砸中下方白車，車上一對母子坐在後座，首當其中，媽媽當場身亡，兒子重傷昏迷送醫搶救。據男童姨丈表示，男童因頭顱破裂，目前插管引流，未來3天是危險期，「怕隨時會走」。

這起案件發生在昨天下午，凱米颱風挾帶的強大風雨，造成花蓮這棟6樓高建築的屋頂被吹掀，而透過畫面可以看到，當時屋頂掀開後又砸向女兒牆，導致女兒牆從6樓高重重摔落。

▲花蓮女兒牆墜落砸車1死1傷，男童姨丈說明傷勢。（圖／記者黃彥傑翻攝）

於此同時，一輛白色轎車剛好停放在一樓，女兒牆不偏不倚直接砸中白車後座，當場將車輛砸扁，而車上一對母子(45歲高姓女子、7歲馬姓男童)首當其衝，高女當場身亡，男童則陷入昏迷送醫搶救。

據男童姨丈悲傷表示，男童今年才剛要升小學，平常很活潑外向，不料卻發生意外，而其目前因頭顱破裂，在加護病房插管引流，昏迷指數只有3，「醫院說存活率幾乎是0，隨時都會走」，而未來的三天是關鍵，就看男童撐不撐得過。

全案目前警方已通知屋主到案說明，至於詳細事發原因，仍待警方進一步調查釐清。